نت‌بلاکس یک‌شنبه دوم فروردین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از گذشت ۵۲۸ ساعت، ایران به بیست‌وسومین روز انزوای ارتباطی خود از جهان رسیده است.

این نهاد افزود: «این اقدام به فشارهای ناشی از شرایط جنگی برای میلیون‌ها غیرنظامی افزوده و آن‌ها را از دسترسی به منابع مستقل اطلاعات و هشدارها محروم کرده است.»

این طولانی‌ترین دوره قطع اینترنت در تاریخ ایران محسوب می‌شود و رکورد پیشین جمهوری اسلامی در محدودسازی ارتباطات مردمی را که در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ثبت شده بود، پشت سر گذاشته است.

جمهوری اسلامی در روزهای اخیر کوشیده است افزون بر قطع اینترنت، با ایجاد پارازیت گسترده بر شبکه‌های ماهواره‌ای و رادیویی، مانع از ارتباط مردم ایران با جهان خارج شود و بدین ترتیب، روایت رسمی خود از جنگ کنونی را غالب سازد.

ارتش اسرائیل ۲۲ اسفند با اشاره به قطع اینترنت در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی عمدا مانع از آن می‌شود که هشدارهای مربوط به حملات اسرائیل به مردم ایران برسد و بدین ترتیب، از شهروندان به‌عنوان «سپر انسانی» استفاده می‌کند.

تشدید سرکوب، نابرابری دیجیتال و بحران اقتصادی

پس از هفته‌ها قطعی اینترنت در ایران، کاربران شبکه‌های اجتماعی از تداوم فشارهای امنیتی، تشدید نابرابری دیجیتال و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن خبر می‌دهند.

کاربری به نام علی‌رضا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از گذشت ۲۳ روز از قطع اینترنت، «جریان‌های وابسته با استفاده از سیم‌کارت‌های سفید، در فضای مجازی به تهدید و اعمال فشار علیه شهروندان داخل و خارج از کشور ادامه می‌دهند».

او هشدار داد رسانه‌های حکومتی مانند تسنیم، فارس و دانشجو نیز «در راستای پروپاگاندا، با انتشار گسترده روایت‌های جهت‌دار در تلاش‌اند تصویری کنترل‌شده از وضعیت کشور به حامیان حکومت ارائه دهند».

کاربر دیگری به نام صبا به موضوع «اینترنت طبقاتی» در ایران اشاره کرد و گفت: «طرفداران جمهوری اسلامی دو دسته‌اند؛ دسته خون‌ریز و دسته خون‌شور. خون‌ریزها اسلحه دارند و می‌جنگند؛ خون‌شورها اینترنت دارند.»

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ۱۹ اسفند به وجود «اینترنت طبقاتی» در کشور اذعان کرده و گفته بود: «برای افرادی که می‌توانند صدای ما را بیشتر برسانند، امکاناتی فراهم شده است.»

در آذرماه نیز افشای بهره‌مندی برخی خبرنگاران، هنرمندان، فعالان سیاسی و چهره‌های نزدیک به حکومت از «سیم‌کارت سفید» ، به‌دلیل وجود رانت و اعطای امتیازات ویژه، موجی از خشم و اعتراض را در میان افکار عمومی برانگیخته بود.

کاربری به نام آرنی از دشواری ارتباط ایرانیان خارج از کشور با عزیزانشان در داخل ایران نوشت و خواستار اطلاع‌رسانی گسترده‌تر درباره قطع اینترنت در ایران شد.

آرنی گفت: «وقتی با خانواده‌ام حرف می‌زنم، انگار پشت یک دیوار بلند هستم. تماس‌های کوتاه، حرف‌های نصفه، بی‌خبری از دنیا و لبخندهایی که واقعی نیست.»

کاربر دیگری در انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی، مجموعه‌ای از رفتارهای حکومت را برشمرد: «اقدامات تروریستی در سایر کشورها و ایجاد رعب و وحشت و ترویج خشونت بین مردم، انتشار دروغ و اخبار کذب، تهدید مالی و جانی علیه دیاسپورا، محدودیت شدید اینترنت به‌ویژه در زمان جنگی و پارازیت بر روی ماهواره‌‎های تلویزیونی».

کاربری نیز به پیامدهای اقتصادی قطعی اینترنت در ایران اشاره کرد و گفت شرکت‌ها در بسیاری از شهرستان‌ها به تعدیل نیرو روی آورده‌اند.

او اضافه کرد: «شرکت‌هایی که سروکار آن‌ها با اینترنت و برنامه‌نویسی است، همه خوابیده‌اند.»

قطعی اینترنت در ایران در حالی ادامه دارد که بر اساس گزارش رسانه‌های حکومتی، شماری از شهروندان به‌دلیل استفاده از استارلینک بازداشت شده‌اند.