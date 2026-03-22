حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس به علی دایی، اسطوره فوتبال ایران، به دلیل سکوت در برابر آنچه «تجاوز به خاک کشور و کشته شدن هزاران هموطن» خواند، حمله کرد و نوشت: «علی دایی اسطوره ملت ایران نیست، اسطوره دشمنان ایران است.»
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی حمایتهای علی دایی از مردم ایران در سال ۱۴۰۱ را «همراهی با دشمنان ملت ایران» دانست و در ادامه نوشت: «تعلل قوه قضاییه در برخورد با او در سال ۱۴۰۱ هر بار او را جسورتر و متوهمتر کرده است.»
رسایی همچنین از شورای شهر خواست نام ورزشگاه و بلواری را که در اردبیل و تهران به نام علی دایی است تغییر دهد و نوشت: «نامگذاری یک ورزشگاه در اردبیل و یک بلوار در تهران به نام او بر توهمش افزوده است. در سال ۱۴۰۱ وقتی دایی با زن، زندگی، آزادی همراهی کرد، از شورای شهر تهران خواستم نام بلوار را تغییر دهد، اما تعلل کردند؛ حالا اما وقتش است.»
علی دایی، اسطوره فوتبال ایران، روز گذشته در پیام نوروزی خود خطاب به مردم ایران نوشته بود: «امسال نوروز با سالهای قبل فرق میکند، داغدار عزیزانمان هستیم. نوروز ۱۴۰۵ فصل تازه ای است برای امید، برای لبخند های بیشتر و برای روز های روشن. با آرزوی ایرانی آباد، آزاد، به دور از جنگ و خونریزی، سراسر رفاه و آرامش.»
روزنامه واشینگتنپست به نقل از چند مقام جمهوری اسلامی، اروپایی و یک مقام ارشد عرب نوشت که تهران تلاشها برای یافتن یک مسیر دیپلماتیک جهت خروج از جنگی را که توسط آمریکا و اسرائیل آغاز شد، رد کرده است.
این روزنامه افزود جمهوری اسلامی در حال تشدید حملات به کشورهای همسایه است و باور دارد میتواند با سرعتی بیش از آمریکا برای بهبود اقتصاد جهانی، به آن ضربه بزند.
واشینگتنپست به نقل از یک دپیلمات جمهوری اسلامی نوشت که حکومت ایران با بستن تنگه هرمز در پی این است که «تجاوزهای متجاوزان» را برای آنها «پرهزینهتر» کند.
از سوی دیگر، یکی از دیپلماتهای اروپایی مستقر در خلیج فارس به واشینگتنپست گفت: «تا زمانی که این حکومت پابرجاست، در منطقه هراسافکنی و بازارهای جهانی را از طریق قیمت نفت و گاز دچار اضطراب میکند.»
او افزود که این اقدامات برای جمهوری اسلامی «به معنای پیروزی» است و آنها برای بازگشتن به میز مذاکره هیچ فشاری احساس نمیکنند.
این دیپلمات پیامدهای اقتصادی جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی برای ایالات متحده و متحدان اروپاییاش را «متوسط» دانست و تاکید کرد که این فشار هنوز بهحد بحرانی نرسیده است که فشار برای مذاکره در طرف آمریکایی را افزایش دهد.
به گفته یکی از مقامهای اروپایی که پیشتر در ایران مستقر بوده است، به نظر میرسد کشته شدن پیاپی مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، انگیزه تهران برای ورود به مذاکرات را کاهش داده است.
او گفت بهویژه کشته شدن علی لاریجانی چشمانداز گفتوگوها را تضعیف کرد، زیرا او از معدود افرادی بود که توانایی تعامل با غرب را داشت.
واشینگتنپست به نقل از یک مقام عرب و چند دیپلمات اروپایی نوشت که مقامهای قطر و عمان از هفته گذشته پس از آنکه به این جمعبندی رسیدند که نیروی نظامی گسترده آمریکا و اسرائیل در کوتاهمدت قادر به سرنگونی دولت ایران نخواهد بود، تماسهایی با تهران برای بررسی امکان آتشبس برقرار کردند.
جمهوری اسلامی در پاسخ اعلام کرد تنها در صورتی وارد گفتوگو میشود که آمریکا و اسرائیل ابتدا حملات خود را متوقف کنند.
دبیرکل ناتو در گفتوگو با شبکه خبری سیبیاس اعلام کرد ناتو نمیتواند سخنان مقامهای اسرائیل مبنی بر اینکه موشکهایی که دیهگو گارسیا را هدف گرفتند، موشکهای قارهپیمای ایرانی بودهاند، تایید کند.
مارک روته از اقدام دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد و آن را ضروری دانست و خواستار پشتیبانی عمومی شد.
او گفت: «امیدوارم مردم آمریکا از او حمایت کنند، زیرا او این کار را برای امنیت کل جهان انجام میدهد.»
روته افزود از کشورهای عضو ناتو انتظار میرود از ترامپ حمایت کنند، حتی اگر هماهنگیها کمی به تاخیر بیفتد و اضافه کرد کاملاً مطمئن هستیم که در بازگشایی تنگه هرمز موفق خواهیم شد و برنامهریزی برای آن از قبل آغاز شده است.
او گفت که درک میکند که ترامپ از طولانی شدن روند ناراحت است، اما دوباره از دیگران خواست که درک کنند زیرا کشورها باید بدون اطلاع قبلی خود را برای این موضوع آماده میکردند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، اعلام کرد که در گفتوگو با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، «همبستگی فرانسه و تعهدمان به مشارکت در دفاع از حریم هوایی عربستان سعودی» را تکرار کرده است.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که همبستگی مجدد فرانسه با عربستان سعودی به این دلیل انجام شد «زیرا این کشور در معرض حملات مکرر و غیرقابل قبول موشکها و پهپادهای ایرانی قرار دارد.»
مکرون تاکید کرد: «در مواجهه با خطر تشدید کنترل نشده تنش، بیش از هر زمان دیگری ضروری است که همه طرفین درگیری بر سر ایجاد یک مهلت قانونی برای زیرساختهای انرژی و غیرنظامی توافق کنند و ایران آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را بازگرداند.»
او اضافه کرد: «زمان مسئولیتپذیری و خویشتنداری فرا رسیده است تا شرایط از سرگیری گفتوگو فراهم شود، که به تنهایی میتواند صلح و امنیت را برای همه تضمین کند.»
مکرون نوشت: «در این لحظه حساس، گروه هفت و شورای همکاری خلیج فارس باید هماهنگی خود را تقویت کنند. فرانسه و عربستان سعودی در این زمینه با هم همکاری میکنند.»