نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی حمایت‌های علی دایی از مردم ایران در سال ۱۴۰۱ را «همراهی با دشمنان ملت ایران» دانست و در ادامه نوشت: «تعلل قوه قضاییه در برخورد با او در سال ۱۴۰۱ هر بار او را جسورتر و متوهم‌تر کرده است.»

رسایی همچنین از شورای شهر خواست نام ورزشگاه و بلواری را که در اردبیل و تهران به نام علی دایی است تغییر دهد و نوشت: «نام‌گذاری یک ورزشگاه در اردبیل و یک بلوار در تهران به نام او بر توهمش افزوده است. در سال ۱۴۰۱ وقتی دایی با زن، زندگی، آزادی همراهی کرد، از شورای شهر تهران خواستم نام بلوار را تغییر دهد، اما تعلل کردند؛ حالا اما وقتش است.»

علی دایی، اسطوره فوتبال ایران، روز گذشته در پیام نوروزی خود خطاب به مردم ایران نوشته بود: «امسال نوروز با سالهای قبل فرق میکند، داغدار عزیزانمان هستیم. نوروز ۱۴۰۵ فصل تازه ای است برای امید، برای لبخند های بیشتر و برای روز های روشن. با آرزوی ایرانی آباد، آزاد، به دور از جنگ و خونریزی، سراسر رفاه و آرامش.»