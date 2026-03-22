مقابله با صدها موشک و ۱۷۷۳ پهپاد پرتابشده به امارات متحده عربی
امارات متحده عربی اعلام کرد تاکنون با ۳۴۵ موشک بالستیک، ۱۵ موشک کروز و ۱۷۷۳ پهپاد مقابله کرده است.
بر اساس پیام مخاطبان، صبح یکشنبه، صدای دو انفجار در محدوده گلستان در اهواز شنیده شد و همزمان صدای پرواز جنگندهها در شهرستان پارسیان در استان هرمزگان شنیده شد.
یک مخاطب گفت یکشنبه ساعت ۱۱ صبح، صدای انفجار در شهر اراک شنیده شد و یک مخاطب دیگر نیز گفت که روزانه بیش از ۲۰ بار صدای عبور جنگندهها در آسمان استان ایلام شنیده میشود.
بر اساس پیام مخاطبان، از شامگاه شنبه تا صبح یکشنبه، شهر بوشهر حدود ۱۰ بار هدف حملات جنگندهها قرار گرفت و همچنین صبح یکشنبه اطراف سپاه الغدیر بوشهر با چهار بمب هدف قرار گرفت و شدت موج انفجار بالا بود.
قطر و ترکیه یکشنبه اعلام کردند که در پی سقوط یک بالگرد در آبهای سرزمینی قطر، هفت نفر جان خود را از دست دادهاند.
وزارتخانههای دفاع قطر و ترکیه اعلام کردند که این بالگرد پس از بروز نقص فنی سقوط کرده است.
وزارت دفاع قطر گفت این حادثه در جریان «ماموریت معمول» رخ داده است.
مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دولت پزشکیان، گفت بلافاصله پس از کشته شدن اسماعیل خطیب، حکم سرپرست وزارت اطلاعات از سوی مسعود پزشکیان صادر و به مراجع ذیربط ابلاغ شد.
او بدون اشاره به نام سرپرست وزارت اطلاعات نوشت اطلاعرسانی در اینباره در «وقت مقتضی» انجام خواهد شد.
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در روزهای گذشته کشته شد.
در پی کشته شدن بسیاری از مقامهای ارشد حکومت، نام جانشینان آنها تاکنون اعلام نشده است.
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل در بازدید از محل اصابت یک موشک جمهوری اسلامی، رهبران جهان را به متعهد شدن کشورشان در کارزار نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی فراخواند و به شلیک اخیر موشک از سوی سپاه به پایگاه نظامی دیهگو گارسیا در اقیانوس هند اشاره کرد.
نتانیاهو گفت: «آنها یک موشک بالستیک قارهپیما به دیهگو گارسیا شلیک کردند. آنها اکنون ظرفیت نفوذ عمیق به اروپا را دارند.»
او افزود: «آنها همه را در تیررس خود قرار میدهند. یک مسیر بینالمللی دریایی و مسیر انرژی را متوقف میکنند و سعی دارند از کل جهان باجگیری کنند».
نخستوزیر اسرائیل به مسدود کردن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: «وقت آن است که ببینیم رهبران سایر کشورها هم به این کمپین میپیوندند.»
او بدون ذکر اسم کشور خاصی گفت برخی کشورها شروع به حرکت به سوی پیوستن به کارزار کردهاند، اما «نیاز به اقدامات بیشتری است.»
وقتی یک خبرنگار از نتانیاهو پرسید واکنش اسرائیل به حملات جمهوری اسلامی علیه غیرنظامیان اسرائیلی چه خواهد بود، او پاسخ داد: «ما با قدرت زیاد پاسخ میدهیم، اما نه علیه غیرنظامیان. ما به دنبال رژیم هستیم. ما به دنبال سپاه پاسداران، این باند جنایتکار، هستیم و شخص رهبران، تاسیسات و داراییهای اقتصادی آنها را هدف قرار میدهیم. ما علیه آنها بسیار قاطع عمل میکنیم.»
همزمان با فرارسیدن نوروز، ایرانیان به شیوههای گوناگون مبارزه علیه جمهوری اسلامی را ادامه میدهند. شماری خاطره جانباختگان راه آزادی را زنده نگه میدارند و برخی دیگر با حضور در تجمعات اعتراضی در خارج از کشور، صدای مردم ایران را به گوش جامعه جهانی میرسانند.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، شماری از خانوادههای دادخواه مراسم نوروز را بر مزار جاویدنامان انقلاب ملی در بهشت زهرای تهران برگزار کردند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال مراسم نوروزی و برافروختن آتش را در روستای تختگاه صفیار سلطان از توابع شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه به تصویر میکشد.
این مراسم به یاد جاویدنامان انقلاب ملی و بر مزار آنها برگزار شد.
