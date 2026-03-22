انفجار در محدوده هوانیروز اصفهان
شهروندی با ارسال یک ویدیو، از انفجار در محدوده هوانیروز اصفهان در صبح روز ۲ فروردین خبر میدهد. در تصویر ستونهای دود ناشی از انفجار به چشم میخورد.
وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که تدابیر حفاظت از نیروهای نظامی این کشور در منطقه طی ۲۴ ساعت گذشته همچنان در بالاترین سطح قرار دارد تا اطمینان حاصل شود که کارکنان بریتانیایی تا حد امکان در امنیت هستند.
وزارت دفاع بریتانیا در گزارش روزانه عملیات نظامی این کشور در منطقه خلیج فارس که شامگاه یکشنبه دوم فروردین منتشر شد، بر «ادامه فعالیت بر اساس هماهنگی نزدیک با متحدان خود» تاکید کرد و افزود: «جنگندههای تایفون نیروی هوایی سلطنتی و هواپیماهای اِف-۳۵ در طول شب به ماموریتهای دفاعی خود در آسمان قبرس، اردن، قطر و بحرین ادامه دادند.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «یک واحد زمینی مقابله با پهپاد بریتانیا که در منطقهای با سطح تهدید بالا فعالیت میکرد، موفق شد یک پهپاد ایرانی را در طول شب سرنگون کند.»
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیهای مدعی شد که «۲۵ نفر از سربازان» اسرائیل دستگیر و ۱۵ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند.
در این بیانیه که عصر یکشنبه دوم فروردین به وقت ایران منتشر شد، آمده است: «۲۳ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی صهیونیستی در استان مرکزی شناسایی و دستگیر شدند. همچنین یک هسته دو نفره در استان گلستان که با طراحی نقشهای در صدد خلع سلام ماموران یک مرکز و پس از آن حمله به مراکز انتظامی به قصد بهدست آوردن سلاح و مهمات بیشتر بودند، شناسایی و بازداشت شدند.»
وزارت اطلاعات این افراد را به «ارتباط با ستاد رسانهای» اسرائیل و «ارسال مختصات اماکن نظامی و محل استقرار نیروهای حافظ امنیت» برای ایراناینترنشنال، «ارتباط با گروهکهای تروریستی تجزیهطلب» متهم کرد.
رسانههای فلسطینی گزارش دادهاند که در حملهای از سوی اسرائیل به یک خودروی پلیس حماس در مرکز نوار غزه، سه نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی شدهاند.
بر اساس این گزارشها، کشتهشدگان و شماری از مجروحان از نیروهای پلیس حماس در نصیرات بودهاند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، گفت واشینگتن بهراحتی میتواند هزینه جنگ با ایران را تامین کند و برای این کار نیازی به افزایش مالیاتها نخواهد داشت.
او در گفتوگو با شبکه خبری اِنبیسی گفت: «ما پول کافی برای تأمین مالی این جنگ داریم و درخواست بودجه تکمیلی که پنتاگون مطرح کرده برای تقویت توانمندیهای آینده ارتش خواهد بود.»
بودجه درخواستی پنتاگون حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است.
بسنت بدون تایید رقم ۲۰۰ میلیارد دلار گفت: «رییسجمهور ترامپ درست مانند دوره اول ریاستجمهوریاش، در حال تقویت ارتش است و میخواهد اطمینان حاصل کند که ارتش در آینده بهخوبی تامین و پشتیبانی میشود.»
درخواست بودجه تکمیلی با مخالفت جدی دموکراتها و برخی از جمهوریخواهان در کنگره آمریکا روبهرو شده است.
یخیل لایتر، سفیر اسرائیل در ایالات متحده، در گفتوگو با سیانان گفت که جنگ این کشور و آمریکا با جمهوری اسلام باید تا زمانی ادامه یابد که توان جمهوری اسلامی تا حدی که مردم ایران بتوانند قیام و حکومت را سرنگون کند، ادامه یابد.
او یکشنبه ۲ فروردین به این رسانه گفت: «این کارزار زمانی پایان خواهد یافت که دیگر هیچ نهادی در تهران وجود نداشته باشد که بتواند منطقه را تهدید کند.»
لایتر افزود: «به نظر من حضور نیرو در میدان لازم است، اما این باید نیروهای ایرانی باشند و فکر میکنم این اتفاق در راه است.»
او وضعیت جاری در ایران را با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط حکومت کمونیستی رومانی در اواخر دهه ۱۹۸۰ مقایسه کرد: «یک نقطه انفجار وجود دارد. هیچکس نمیدانست چه زمانی اتحاد جماهیر شوروی فرو میپاشد یا رومانیاییها چه زمانی از اسلحههای خود علیه دولتشان استفاده میکنند. اما بالاخره این اتفاق افتاد. اگر ما آنها [جمهوری اسلامی] را به اندازه کافی تضعیف کنیم، مردم ایران خواهند گفت دیگر بس است و یک نظام متفاوت میخواهند.»
لایتر افزود: «آنچه اکنون باید بر آن تمرکز کنیم، تضعیف این حکومت تا جایی است که دیگر هیچ قدرتی برایش باقی نماند. امیدواریم این روند به آن نقطه انفجار منجر شود که مردم بتوانند سرنوشت خود را در دست بگیرند. تمرکز ما باید بر تضعیف این حکومت تا حدی باشد که دیگر تهدیدی برای ما، منطقه و جهان نباشد.»
او گفت چنین نتیجهای میتواند از طریق حملات هوایی آمریکا و اسرائیل حاصل شود.
او در بخش دیگری از صحبتهایش افزود: «این کارزار قرار نیست تا ابد ادامه پیدا کند.»