ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا، در بیانیه‌ای که عصر یک‌شنبه دوم فروردین منتشر شد، اعلام کرد که در صورت حمله آمریکا به نیروگاه‌های ایران تنگه هرمز به‌طور کامل بسته می‌شوند و تا بازسازی نیروگاه‌ها باز نخواهد شد.

بر اساس بیانیه‌ای که در رسانه‌های نزدیک به سپاه منتشر شده است، این قرارگاه سپاه تهدید کرده است که در این‌صورت «همه نیروگاه‌های برق و زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات، همه شرکت‌های منطقه که سهامدار آمریکایی دارند و نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاه‌های آمریکا هستند» هدف حملات گسترده قرار خواهد گرفت.