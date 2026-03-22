سپاه: در صورت حمله به نیروگاهها، تنگه هرمز را بهطور کامل میبندیم
ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیا، در بیانیهای که عصر یکشنبه دوم فروردین منتشر شد، اعلام کرد که در صورت حمله آمریکا به نیروگاههای ایران تنگه هرمز بهطور کامل بسته میشوند و تا بازسازی نیروگاهها باز نخواهد شد.
بر اساس بیانیهای که در رسانههای نزدیک به سپاه منتشر شده است، این قرارگاه سپاه تهدید کرده است که در اینصورت «همه نیروگاههای برق و زیرساختهای انرژی و فناوری اطلاعات، همه شرکتهای منطقه که سهامدار آمریکایی دارند و نیروگاههای برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاههای آمریکا هستند» هدف حملات گسترده قرار خواهد گرفت.