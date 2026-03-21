ای‌بی‌سی گزارش کرد بر اساس یک سند محرمانه داخلی، مشاهده پهپاد در پایگاه نیروی هوایی بارکسدیل در ایالت لوئیزیانا، یکی از بزرگترین و استراتژیک‌ترین فرودگاه‌های نیروی هوایی ایالات متحده، زنگ خطر را به صدا درآورده است.

بر اساس این گزارش ۱۲ تا ۱۵ پهپاد در هفته دوم ماه مارس سال جاری «گسترده‌تر و بالقوه خطرناک‌تر از آن چیزی بود که در ابتدا گزارش شده بود»

این پایگاه، محل استقرار بمب‌افکن‌های دوربرد بی-۵۲ است و نقش مهمی در فرماندهی و کنترل قابلیت‌های دفاع هسته‌ای نیروی هوایی آمریکا ایفا می‌کند.

به گزارش ای‌بی‌سی، پهپادها هر روز حدود چهار ساعت بر فراز مناطق حساس فرودگاه، پرواز می‌کردند و در برابر پارازیت مقاومت نشان می‌دادند