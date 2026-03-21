جنگ با جمهوری اسلامی با شعار «اول آمریکا» در تضاد نیست
نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت جنگ با جمهوری اسلامی، با شعار «اول آمریکا» در تضاد نیست.
منابع الحدث از رصد پرتاب موشک از جنوب لبنان بهسوی شمال اسرائیل خبر دادند.
همزمان آی۲۴ نیز اعلام کرد در پی شناسایی پرتاب یک موشک، هشدارهای امنیتی در مناطق مرکزی اسرائیل تا نتانیا فعال شده است.
ایبیسی گزارش کرد بر اساس یک سند محرمانه داخلی، مشاهده پهپاد در پایگاه نیروی هوایی بارکسدیل در ایالت لوئیزیانا، یکی از بزرگترین و استراتژیکترین فرودگاههای نیروی هوایی ایالات متحده، زنگ خطر را به صدا درآورده است.
بر اساس این گزارش ۱۲ تا ۱۵ پهپاد در هفته دوم ماه مارس سال جاری «گستردهتر و بالقوه خطرناکتر از آن چیزی بود که در ابتدا گزارش شده بود»
این پایگاه، محل استقرار بمبافکنهای دوربرد بی-۵۲ است و نقش مهمی در فرماندهی و کنترل قابلیتهای دفاع هستهای نیروی هوایی آمریکا ایفا میکند.
به گزارش ایبیسی، پهپادها هر روز حدود چهار ساعت بر فراز مناطق حساس فرودگاه، پرواز میکردند و در برابر پارازیت مقاومت نشان میدادند
دن یورگنسن از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست که سیاست انعطافپذیری در زمانی که «عرضه با تنش مواجه است»، داشته باشند.
بهگزارش فایننشال تایمز کمیسر انرژی اتحادیه اروپا در پی افزایش قیمت گاز، به وزرای انرژی کشورهای عضو دستور داد که برای پر کردن ذخایر گاز عجله نکنند.
او توصیه کرد در شرایط فعلی، کشورها به تدریج شروع به پر کردن ذخایر گاز کنند.
جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ، خواستار خارج کردن اورانیوم غنیشده با خلوص بالا از ایران شد.
بولتون به انبیسی گفت: «اگر این مواد را در ایران رها کنیم، میتواند به دست گروههای تروریستی، سایر کشورهای سرکش یا سایر بازیگران بدخواه منتقل شود.»
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفت که این سازمان آماده است ساز و کار حفاظت از تنگه هرمز را مدیریت کند و برای این کار، کارگروههایی تشکیل داده است.
او افزود این نهاد میتواند بخشی از طرح حفاظت باشد و در تماس با بازیگران خلیج فارس و شورای اروپاست، اما همکاری مستقیم با آمریکا را ترجیح میدهد.