استفاده نیروهای سرکوب از مصلای قدیمی فردیس
شهروندان گزارش کردند پایگاه بسیج ۴۸ دستگاه و مصلای قدیم در فردیس کرج به مقر نیروهای یگان ویژه و ایست بازرسی تبدیل شده است.
مخاطبان ایران اینترنشنال از رامسر گزارش دادند ساعت ۳:۳۷ بامداد شنبه، منطقه اربکله هدف قرار گرفت و صدای انفجار شدید شنیده شد. بر اساس این گزارش یک واحد مسکونی جنگلی در این منطقه هدف قرار گرفته است.
استاندار مازندران با تایید این حمله گفت در این حمله سه عضو یک خانواده کشته شدند. هنوز هدف این حمله روشن نشده است. در موردی مشابه، در جریان جنگ ۱۲ روزه محمدرضا (شهرام) صدیقیصابر ، از گردانندگان برنامه هستهای جمهوری اسلامی در خانهای واقع در آستانه اشرفیه هدف قرار گرفت.
منابع الحدث از رصد پرتاب موشک از جنوب لبنان بهسوی شمال اسرائیل خبر دادند.
همزمان آی۲۴ نیز اعلام کرد در پی شناسایی پرتاب یک موشک، هشدارهای امنیتی در مناطق مرکزی اسرائیل تا نتانیا فعال شده است.
ایبیسی گزارش کرد بر اساس یک سند محرمانه داخلی، مشاهده پهپاد در پایگاه نیروی هوایی بارکسدیل در ایالت لوئیزیانا، یکی از بزرگترین و استراتژیکترین فرودگاههای نیروی هوایی ایالات متحده، زنگ خطر را به صدا درآورده است.
بر اساس این گزارش ۱۲ تا ۱۵ پهپاد در هفته دوم ماه مارس سال جاری «گستردهتر و بالقوه خطرناکتر از آن چیزی بود که در ابتدا گزارش شده بود»
این پایگاه، محل استقرار بمبافکنهای دوربرد بی-۵۲ است و نقش مهمی در فرماندهی و کنترل قابلیتهای دفاع هستهای نیروی هوایی آمریکا ایفا میکند.
به گزارش ایبیسی، پهپادها هر روز حدود چهار ساعت بر فراز مناطق حساس فرودگاه، پرواز میکردند و در برابر پارازیت مقاومت نشان میدادند
دن یورگنسن از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست که سیاست انعطافپذیری در زمانی که «عرضه با تنش مواجه است»، داشته باشند.
بهگزارش فایننشال تایمز کمیسر انرژی اتحادیه اروپا در پی افزایش قیمت گاز، به وزرای انرژی کشورهای عضو دستور داد که برای پر کردن ذخایر گاز عجله نکنند.
او توصیه کرد در شرایط فعلی، کشورها به تدریج شروع به پر کردن ذخایر گاز کنند.
جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ، خواستار خارج کردن اورانیوم غنیشده با خلوص بالا از ایران شد.
بولتون به انبیسی گفت: «اگر این مواد را در ایران رها کنیم، میتواند به دست گروههای تروریستی، سایر کشورهای سرکش یا سایر بازیگران بدخواه منتقل شود.»