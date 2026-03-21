سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که سامانه دفاع هوایی اسرائیل هنگام حمله موشکی به جنوب این کشور فعال بوده ولی موشک را رهگیری نکرده است.پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به شهر عراد، ارتش اسرائیل اعلام کرد که تحقیقاتی را درباره ناکامی سامانه دفاع هوایی آغاز کرده است.
الجزیره نوشت که یک مقام عالیرتبه جمهوری اسلامی در گفت و گو با این شبکه، حمله موشکی جمهوری اسلامی به جزیره دیگو گارسیا در اقیانوس هند را تکذیب کرده است.
این مقام که اسمی از آن برده نشده، گفته که جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این اتفاق نداشته و پشت این حمله نبوده است.
پایگاه نظامی بریتانیا در دیگو گارسیا حدود چهار هزار کیلومتر با ایران فاصله دارد و یکی از مناطقی است که بریتانیا به ایالات متحده آمریکا اجازه استفاده از آن را در «عملیات نظامی تدافعی» داده است.
سخنگوی ارتش اسرائیل با اشاره به حملات شامگاه شنبه جمهوری اسلامی به جنوب این کشور، از جمله شهرهای عراد و دیمونا، نوشت این حملات نشاندهنده هدف قرار دادن جوامع غیرنظامی است و «بهطور فزایندهای روشن میشود که حکومت ایران به حملات بیپروا روی آورده است.»
در پیام منتشرشده از سوی سخنگوی ارتش اسرائیل آمده است: «این حملات نشاندهنده ماهیت اقدامهای ایران در هدف قرار دادن جوامع غیرنظامی است.»
او افزود: «بهطور فزایندهای روشن میشود که حکومت ایران به حملات بیپروا روی آورده که تنها بیثباتی و بیاعتنایی آن به جان انسانها را بیشتر آشکار میکند، در حالی که بهصورت راهبردی غیرنظامیان را هدف قرار میدهد.»
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به این اظهارات نشان ندادهاند.
نهاد امداد و نجات اسرائیل، ستاره سرخ داوود، اعلام کرد که شمار زخمیهای حمله موشکی جمهوری اسلامی به شهر عراد در جنوب این کشور به ۶۴ نفر رسیده است.
بنا به اعلام مقامهای این نهاد، جراحت هفت نفر از این افراد به شدت جدی است. یکی از این زخمیها یک کودک پنج ساله است.
ساعتی پس از انتشار هشدار برای تخلیه دوحه از سوی جمهوری اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما این هشدار را تکذیب کرد.
خبرگزاری صدا و سیما نوشت «با توجه به رسمی نبودن مطلب و اظهارات منابع آگاه» این خبر تکذیب میشود.
شنبه شب شماری از خبرگزاریهای حکومتی در ایران متنی را منتشر کردند که در آن از ساکنان شهر دوحه، پایتخت قطر، خواسته شده بود فورا این شهر را تخلیه کنند.
در این هشدار که مشخص نبود صادرکننده آن چه نهادی بوده، گفته شده بود: «با توجه به استفاده از این منطقه برای استقرار نیروها و منافع آمریکایی، و همچنین تحریک از طریق رسانههای آن علیه ملت ایران و دعوت به قتل آنان، این منطقه به یک هدف مشروع تبدیل شده است.»
شماری از خبرگزاریهای حکومتی در ایران متنی را منتشر کردهاند که در آن از ساکنان شهر دوحه، پایتخت قطر، خواسته شده که فورا این شهر را تخلیه کنند.
در این هشدار که مشخص نیست صادرکننده آن چه نهادی است، گفته شده که «با توجه به استفاده از این منطقه برای استقرار نیروها و منافع آمریکایی، و همچنین تحریک از طریق رسانههای آن علیه ملت ایران و دعوت به قتل آنان، این منطقه به یک هدف مشروع تبدیل شده است.»
در ادامه هشدار آمده است به تمام ساکنان دوحه «دستور میدهیم هرچه سریعتر این منطقه را ترک کنند.»