همزمان با آغاز سال ۱۴۰۵، گزارش‌های دریافتی از شهروندان حاکی از وقوع انفجارها، پرواز جنگنده‌ها و افزایش تدابیر امنیتی در تهران و چند شهر دیگر است.

به گفته شاهدان عینی، حدود ساعت ۲ بامداد صدای انفجار شدید در تهرانپارس شنیده شده و همزمان با لحظه تحویل سال نیز انفجارهای مهیب در غرب تهران رخ داده که با فعال شدن پدافند هوایی همراه بوده است. همچنین در نخستین ساعات سال جدید، ایست‌های بازرسی نیروهای سپاه و بسیج در نقاطی از پایتخت از جمله زیر پل مدرس، میدان جمهوری و زیر پل نیایش برقرار شده است.

در دیگر مناطق نیز گزارش‌هایی از تحرکات نظامی منتشر شده است. شهروندان در کمالشهر کرج و شهرقدس از شنیده شدن صدای عبور جنگنده یا بمب‌افکن خبر داده‌اند و در تبریز نیز صدای چندین انفجار و پرواز جنگنده‌ها گزارش شده است. این تحولات به‌گفته شاهدان با نگرانی و تشدید فضای امنیتی در مناطق مختلف همراه بوده است.

در همین حال، رسانه‌های ایران نیز از وقوع انفجارها و حملات در نقاط مختلف کشور خبر داده‌اند. گزارش‌ها حاکی از شنیده شدن صدای جنگنده و انفجار در تبریز و همچنین وقوع دو انفجار در شهر ری است که به گفته منابع محلی، احتمالاً در روستای امین‌آباد رخ داده است. پیش از این انفجارها نیز صدای پدافند شنیده شده و فاصله میان دو انفجار حدود پنج دقیقه گزارش شده است.

همچنین گزارش‌هایی از حملات سنگین به پادگان‌های قصر فیروزه و محدوده «قصر ۲» منتشر شده که از شدت بالای انفجارها و خسارات گسترده در این مناطق حکایت دارد. در تهران نیز رسانه‌ها از وقوع انفجار در خیابان پیروزی، مرکز شهر و شرق پایتخت خبر داده‌اند.

به‌گزارش رسانه‌های داخلی، بامداد اول فروردین در چند نقطه تهران از جمله محدوده خجیر و سه‌راه سیمان حملات هوایی ثبت شده و صدای انفجار آن در بخش‌های وسیعی از شهر شنیده شده است. همچنین گزارش‌هایی از حملات مشابه در شهرهای اصفهان، کرج و شهرری منتشر شده است.

