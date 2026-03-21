شبکه کان اسرائیل شنبه اول فروردین گزارش داد حمله به تاسیسات غنیسازی نطنز از سوی ایالات متحده انجام شده است. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد از حمله به نطنز بیاطلاع است.
طبق گزارش کان، آمریکا در حمله اول فروردین برای هدف قرار دادن سایت هستهای نطنز، از بمبهای «سنگرشکن» استفاده کرده است.
رسانهها در ایران پیشتر از حمله به مجتمع غنیسازی نطنز در صبح شنبه خبر دادند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرد بر اساس نتایج بررسیها، «هیچگونه نشت مواد پرتوزا در این مجتمع گزارش نشده» است.
تا زمان تنظیم این گزارش، واشینگتن درباره این موضوع موضعگیری نکرده است.
پس از انتشار خبر این حمله، آژانس بینالمللی انرژی اتمی از طرفهای درگیر در جنگ ایران خواست «خویشتنداری نظامی» نشان دهند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که باید از هرگونه خطر وقوع یک حادثه هستهای جلوگیری شود.
تکرار حمله به سایت نطنز
آژانس، ۱۲ اسفند اعلام کرد در پی حملات آمریکا و اسرائیل در جریان جنگی که از ۹ اسفند آغاز شد، بخشهایی از تاسیسات هستهای نطنز آسیب دیده است.
این سازمان گزارش داد: «هیچ خسارت رادیولوژیکی پیشبینی نمیشود و اثر جدیدی در خود تاسیسات غنیسازی سوخت نطنز نیز مشاهده نشده است.»
نماینده جمهوری اسلامی در نشست آژانس، ۱۱ اسفند اعلام کرد آمریکا و اسرائیل روز پیش از آن، به تاسیسات هستهای نطنز حمله کردند.
رضا نجفی گفت: «دیروز دوباره به تاسیسات هستهای صلحآمیز و تحت نظارت ایران حمله شد.»
گروسی، ۲۸ اسفند در گفتوگو با شبکه سیبیاس اعلام کرد: «هیچ جنگی نمیتواند برنامه هستهای ایران را به طور کامل نابود کند و تنها راه درک واقعی فعالیتهای هستهای این کشور بازرسی مستقیم و حضور در محل است.»
او گفت: «حملات نظامی به تاسیسات فیزیکی آسیب زده اما دانش فنی، تجهیزات و ظرفیتهای صنعتی ایران همچنان باقی مانده و برای کنترل این برنامه، نیاز به چارچوب توافقشده و مذاکرات دیپلماتیک است.»
گروسی تاکید کرد: «هرچند من نسبت به معیارهایی مانند روز، دقیقه یا ماه شک دارم - زیرا همه چیز نسبی است - اما برداشتم این است که پس از پایان عملیات نظامی، هنوز با مسائل بزرگی روبهرو خواهیم بود که محور این موضوع بودهاند، و به ویژه موجودی اورانیوم غنیشده ۶۰ درصد که نزدیک به حد لازم برای ساخت بمب است، همچنان در همان مکان باقی خواهد ماند.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس ۱۰ بهمن، بر اساس تصاویر ماهوارهای شرکت «پلنت لبز» نوشت جمهوری اسلامی در سایتهای هستهای نطنز و اصفهان اقدام به احداث سقف بر روی ساختمانهای آسیبدیده کرده است.
این ساختمانها در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حملات هوایی اسرائیل و سپس آمریکا قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، این نخستین نشانه فعالیت عمده در این مراکز از زمان آن حملات بود.
به گفته مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، سانتریفیوژها در ایران اکنون سریعترین و کارآمدترین ماشینها هستند و ایرانیها نحوه ساخت آنها را میدانند: «ممکن است مکانهایی خارج از تاسیسات هستهای وجود داشته باشد، کارگاهها و دهها کارگاه دیگر. به همین دلیل هنوز نیاز به چارچوب توافقشده و نظارت دقیق داریم.»
او درباره محلهای نگهداری مواد هستهای در ایران نیز گفت اکثریت مواد در اصفهان است، بخشی در نطنز و بخشهای دیگر نیز وجود دارد.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه اجازه دسترسی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به سه سایت فردو، نطنز و اصفهان را که در عملیات «چکش نیمهشب» هدف حملات آمریکا قرار گرفتند، نداده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جمعه شب چند نفر یک ویلا در ارتفاعات رامسر اجاره کردند. این ویلا حوالی ساعت ۴ صبح شنبه اول فروردین هدف قرار گرفت.
هنوز روشن نیست اهداف این حمله چهکسانی بودند اما گزارش شده است تا چند ساعت پس از حمله، پهپادها در حوالی محل انفجار گشتزنی داشتند.
پیشتر مخاطبان ایران اینترنشنال وقوع یک انفجار شدید در ساعت ۳:۳۷ بامداد شنبه، در منطقه اربکله را گزارش کرده بودند.
استاندار یمازندران با تایید این حمله اعلام کرد سه عضو یک خانواده کشته شدند.
تصاویری که به دست ایران اینترنشنال رسیده است هدف حملات بامداد شنبه اول فروردین، به روستای دستک در استان گیلان را نشان میدهد.
با توجه به سابقه حملات، به نظر میرسد هدف این حمله، شخص خاصی بوده است.
وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد پدافند هوایی این کشور شنبه اول فروردین، با ۳ موشک بالستیک و ۸ پهپاد شلیکشده از ایران مقابله کرد.
بر اساس این اعلام از آغاز حملات جمهوری اسلامی تاکنون با ۳۴۱ موشک بالستیک، ۱۵ موشک کروز و ۱۷۴۸ پهپاد مقابله شده است.
وزارت دفاع امارات اضافه کرد در این حملات ۲ نظامی کشته و ۶ غیرنظامی جان باختند و ۱۶۰ نفر زخمی شدند.
اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد که حملات علیه جمهوری اسلامی در این هفته تشدید خواهد شد.
او در جریان ارزیابی با مقامات نظامی گفت: «در این هفته، شدت حملاتی که ارتش اسرائیل و ارتش ایالات متحده علیه زیرساختهای مورد استفاده جمهوری اسلامی انجام خواهند داد، بهطور قابل توجهی افزایش مییابد.»
کاتز تأکید کرد که اسرائیل «مصمم است به رهبری حملات علیه حکومت ایران ادامه دهد، فرماندهان آن را از میان بردارد و توانمندیهای راهبردیاش را خنثی کند، تا زمانی که هرگونه تهدید امنیتی علیه اسرائیل و منافع آمریکا در منطقه برطرف شود.»
او در پایان افزود: «ارتش اسرائیل قدرتمند است و جبهه داخلی اسرائیل نیز قوی است و تا دستیابی به تمام اهداف جنگ، متوقف نخواهیم شد.»