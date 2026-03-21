انفجار در آستارا
بر اساس گزارش شهروندان در ساعت ۱۳:۲۰ شنبه اول فروردین، چهار انفجار شدید در آستارا رخ داد.
اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد که حملات علیه جمهوری اسلامی در این هفته تشدید خواهد شد.
او در جریان ارزیابی با مقامات نظامی گفت: «در این هفته، شدت حملاتی که ارتش اسرائیل و ارتش ایالات متحده علیه زیرساختهای مورد استفاده جمهوری اسلامی انجام خواهند داد، بهطور قابل توجهی افزایش مییابد.»
کاتز تأکید کرد که اسرائیل «مصمم است به رهبری حملات علیه حکومت ایران ادامه دهد، فرماندهان آن را از میان بردارد و توانمندیهای راهبردیاش را خنثی کند، تا زمانی که هرگونه تهدید امنیتی علیه اسرائیل و منافع آمریکا در منطقه برطرف شود.»
او در پایان افزود: «ارتش اسرائیل قدرتمند است و جبهه داخلی اسرائیل نیز قوی است و تا دستیابی به تمام اهداف جنگ، متوقف نخواهیم شد.»
وزارت کشور آلمان اعلام کرد سطح تهدید از سوی جمهوری اسلامی و عوامل آن را «بسیار بالا» ارزیابی میکند و در آمادهباش کامل است.
سخنگوی وزارت کشور آلمان شنبه اول فروردین ۱۴۰۵ در پاسخ به ایراناینترنشنال درباره سطح تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی علیه مخالفان حکومت ایران، رسانههای فارسیزبان، یهودیان و منافع اسرائیل در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی وجود دارد، گفت: «نهادهای امنیتی فدرال و ایالتی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (روز حمله حماس به اسرائیل) اقدامات حفاظتی برای حمایت از یهودیان و همچنین مراکز یهودی و اسرائیلی در آلمان را متناسب با شرایط تنظیم، و در صورت لزوم آنها را تقویت کردهاند.»
این سخنگو همچنین تاکید کرد: «سطح تهدید از سوی حکومت ایران و عوامل آن بسیار بالا ارزیابی میشود و ما در آمادهباش کامل هستیم.»
بر این اساس، در وضعیت کنونی، نهادهای امنیتی آلمان بهطور مستمر سطح تهدید را ارزیابی میکنند، در حالت آمادهباش بالا قرار دارند و در صورت نیاز، اقدامات حفاظتی را باز هم تطبیق میدهند.
سخنگوی وزارت کشور آلمان با اشاره به اینکه این نهادها در ارتباطی نزدیک با یکدیگر، با مقامات ایالتی و همچنین با شرکای بینالمللی در تبادل اطلاعات هستند، گفت: «همکاری نزدیک میان دولت فدرال و ایالتها در موضوع "سرکوب فراملی" نیز وجود دارد.»
به گفته او، رصد و مقابله با گروهها و افراد مخالف در خارج از مرزهای ملی (سرکوب فراسرزمینی) همچنان بخشی از فعالیت بازیگران دولتی ایران محسوب میشود.
تیراندازی به یک ایرانی پادشاهیخواه در هلند
همزمان با ارائه این پاسخ از سوی وزارت کشور آلمان، خبرگزاری رویترز گزارش داد صبح پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، یک ایرانی ۳۶ ساله و مخالف حکومت جمهوری اسلامی در هلند، هدف تیراندازی قرار گرفت و به شدت زخمی شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این فرد محی شفیعی، فعال پادشاهیخواه و عضو پلیس هلند است که هماکنون در بیمارستان بستریست.
رویترز نوشت که هنوز مشخص نیست چه کسی مسئول این حمله بوده و آیا ارتباطی با جمهوری اسلامی دارد یا خیر.
تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و دادستانی هلند اعلام کرده «همه سناریوهای ممکن» در نظر گرفته میشوند.
به گفته وزیر دادگستری هلند، با توجه به پیشینه این پلیس ایرانی، مقامات هلندی تدابیر امنیتی لازم را اتخاذ کردهاند.
۱۸ اسفند ۱۴۰۳، محسن رفیقدوست، نخستین وزیر سپاه پاسداران، جزییاتی از طرح ترور مخالفان جمهوری اسلامی در سالهای پس از انقلاب ۵۷ را افشا و به نقش خود در فرماندهی این ترورها در خارج کشور اعتراف کرد.
رفیقدوست در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران اعلام کرد فرماندهی عملیات ترور شماری از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را بر عهده داشته است.
روزنامه ولت آلمان، آذر ۱۴۰۴ گزارش داد دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با فشار و تهدید خانوادههای مهاجران ایرانی در داخل کشور، مسیر نفوذ را تا آلمان گسترش دادهاند و ایرانیان در تبعید را بر خلاف میلشان، به همدستی و مشارکت وادار میکنند.
سخنگوی وزارت کشور آلمان اول فروردین ۱۴۰۵ در پاسخ به این سوال که مقامات رسمی جمهوری اسلامی تهدید کردهاند رسانههای فارسیزبان از نظر آنان هدف مشروع تلقی میشود، گفت: «دولت فدرال آلمان اصولا هرگونه فعالیت نهادهای دولتی خارجی یا عوامل وابسته به آنها در آلمان را بسیار جدی تلقی کرده و آن را تحمل نمیکند.»
بر اساس این اظهارنظر، وزارت کشور فدرال به همراه نهادهای امنیتی آلمان، برای مقابله موثر با سرکوب فراملی در این کشور تلاش میکند و در این راستا، از جمله با وزارت خارجه نیز همکاری نزدیک دارد.
در پی حملات اخیر جمهوری اسلامی به مناطق غیر نظامی اسرائیل، حساب ارتش اسرائیل بهفارسی نوشت حکومتی که به حرمالشریف آسیب زد، با هدف قرار دادن یک مهدکودک در اسرائیل نشان داد هیچ خط قرمزی ندارد.
در این پست آمده است: «آسیب به مناطق غیرنظامی ابزار تروریستها است و تفاوت میان این حکومت و ارتشی که برای امنیت میجنگد را نشان میدهد»
یک مرد ایرانی و یک زن رومانیایی به اتهام تلاش برای ورود به پایگاه دریایی هستهای بریتانیا متهم شدند.
پلیس اسکاتلند اعلام کرده است که دو نفر را به اتهام تلاش برای ورود به یک پایگاه زیردریایی هستهای بریتانیا، از جمله یک مرد ایرانی، متهم کرده است.
به گفته پلیس، یک مرد ۳۴ ساله ایرانی بههمراه یک زن ۳۱ ساله رومانیایی پس از گزارشهایی مبنی بر تلاش دو نفر برای ورود به پایگاه دریایی فاسلین — محل استقرار زیردریاییهای هستهای بریتانیا — با اتهام مواجه شدهاند.
