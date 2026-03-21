یک مرد ایرانی و یک زن رومانیایی به اتهام تلاش برای ورود به پایگاه دریایی هسته‌ای بریتانیا متهم شدند.

پلیس اسکاتلند اعلام کرده است که دو نفر را به اتهام تلاش برای ورود به یک پایگاه زیردریایی هسته‌ای بریتانیا، از جمله یک مرد ایرانی، متهم کرده است.

به گفته پلیس، یک مرد ۳۴ ساله ایرانی به‌همراه یک زن ۳۱ ساله رومانیایی پس از گزارش‌هایی مبنی بر تلاش دو نفر برای ورود به پایگاه دریایی فاسلین — محل استقرار زیردریایی‌های هسته‌ای بریتانیا — با اتهام مواجه شده‌اند.