حملات به تبریز
مخاطبان ایران اینترنشنال وقوع انفجارهایی را در ساعت ۴:۴۰ صبح شنبه در تبریز را گزارش کردند.
مخاطبان ایران اینترنشنال از حمله به دستکم ۹ منطقه در حملات بامداد و صبح شنبه اول فروردین در تهران گزارش کردند.
شهروندان، ضمن گزارش مشاهده پرواز جنگندهها در ارتفاع پایین، از حمله به پادگان نیروی هوایی در منطقه پیروزی خبر دادند.
بر پایه گزارشهای دیگر، انفجارهایی در ساعتهای ۳:۲۰ و ۴:۳۰ صبح در مناطق غربی تهران، از جمله شهرک غرب، رخ داده است.
شهروندان در شرق تهران نیز از حملاتی در ساعت ۱:۱۵ بامداد در میدان «امام حسین» و ۴:۳۰ صبح در منطقه شیان گزارش کردند. انفجارهای دیگری نیز در ساعت ۴:۳۵ صبح در منطقه لویزان گزارش شده است.
گزارشهایی از حملات در ساعت ۱:۱۷ بامداد در شرق و مرکز تهران نیز به دست ایران اینترنشنال رسیده است.
همچنین حملاتی در ساعت ۳:۳۰ صبح در منطقه ۲۲ و تهرانسر، واقع در غرب و جنوبغربی تهران، گزارش شده است.
گزارشهای دیگر از حمله به مناطقی در شمال سلطنتآباد (پاسداران) و شهرزیبا نیز به دست ایران اینترنشنال رسیده است.
عظیم اسماعیلی خسروآبادی، معاون سازمان بسیج، در حمله ۲۶ اسفند در تهران همراه با غلامرضا سلیمانی، رییس این سازمان کشته شده است. او پیشتر مسئول معاونت نیروی انسانی و بازرسی سپاه خوزستان بود.
ارتش اسرائیل سهشنبه ۲۶ اسفند اعلام کرد غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج مستضعفین، در حملات هوایی به تهران کشته شده است. جمهوری اسلامی ساعاتی بعد این خبر را تایید کرد.
این رویداد، ضربه مهمی به ساختار امنیت داخلی جمهوری اسلامی بود.
مخاطبان ایران اینترنشنال از رامسر گزارش دادند ساعت ۳:۳۷ بامداد شنبه، منطقه اربکله هدف قرار گرفت و صدای انفجار شدید شنیده شد. بر اساس این گزارش یک واحد مسکونی جنگلی در این منطقه هدف قرار گرفته است.
استاندار مازندران با تایید این حمله گفت در این حمله سه عضو یک خانواده کشته شدند. هنوز هدف این حمله روشن نشده است. در موردی مشابه، در جریان جنگ ۱۲ روزه محمدرضا (شهرام) صدیقیصابر ، از گردانندگان برنامه هستهای جمهوری اسلامی در خانهای واقع در آستانه اشرفیه هدف قرار گرفت.
منابع الحدث از رصد پرتاب موشک از جنوب لبنان بهسوی شمال اسرائیل خبر دادند.
همزمان آی۲۴ نیز اعلام کرد در پی شناسایی پرتاب یک موشک، هشدارهای امنیتی در مناطق مرکزی اسرائیل تا نتانیا فعال شده است.
ایبیسی گزارش کرد بر اساس یک سند محرمانه داخلی، مشاهده پهپاد در پایگاه نیروی هوایی بارکسدیل در ایالت لوئیزیانا، یکی از بزرگترین و استراتژیکترین فرودگاههای نیروی هوایی ایالات متحده، زنگ خطر را به صدا درآورده است.
بر اساس این گزارش ۱۲ تا ۱۵ پهپاد در هفته دوم ماه مارس سال جاری «گستردهتر و بالقوه خطرناکتر از آن چیزی بود که در ابتدا گزارش شده بود»
این پایگاه، محل استقرار بمبافکنهای دوربرد بی-۵۲ است و نقش مهمی در فرماندهی و کنترل قابلیتهای دفاع هستهای نیروی هوایی آمریکا ایفا میکند.
به گزارش ایبیسی، پهپادها هر روز حدود چهار ساعت بر فراز مناطق حساس فرودگاه، پرواز میکردند و در برابر پارازیت مقاومت نشان میدادند