براساس گزارش مخاطبان ایران‌اینترنشنال و در حالی که با ادامه قطعی اینترنت رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز اخبار مربوط به جنگ را سانسور می‌کنند، نقاط مختلفی در غرب، شمال، مرکز و جنوب ایران هدف قرار گرفتند.

دو مورد از این حملات، نسبت به سایر اهداف، متفاوت بودند: هدف قرار گرفتن یک ویلای جنگلی در منطقه اربکله نزدیک به رامسر در استان مازندران و یک ویلا در روستای ساحلی دستک، نزدیک به آستانه اشرفیه در استان گیلان.

رسانه‌های داخلی از قول مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی نوشتند اهداف منازل مسکونی بودند. با این‌حال جزئیاتی درباره ساکنان این دو نقطه منتشر نشده است.

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال با ارسال پیامی درباره حمله به ویلایی در رامسر نوشت ساکنان آن ویلا افراد محلی نبودند.

براساس این گزارش این ویلا جمعه شب از سوی چند نفر اجاره شده بود. این شهروند می‌گوید حوالی ساعت ۴ صبح شنبه، اول فروردین، این ویلا هدف قرار گرفته است. این شهروند افزود پس از شنیده شدن صدای انفجار، تا ۳ ساعت چندین پهپاد دور آن منطقه گشت می‌زنند. مخاطب دیگری گزارش داده انفجار ساعت ۳:۳۷ بامداد شنبه رخ داده است.

حوالی همین ساعت، انفجاری در دیگر استان شمالی کشور رخ داد. شهروندان گزارش داده‌اند که حوالی ساعت ۴ صبح، یک واحد ویلایی در روستای دستک در آستانه اشرفیه هدف قرار گرفته است.

آثار انفجار که تصاویر آن را شهروندان منتشر کردند، الگویی مشابه حملات نقطه‌زنی را نشان می‌دهد.

در موردی مشابه، در جریان جنگ ۱۲ روزه محمدرضا (شهرام) صدیقی‌صابر، از گردانندگان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در خانه‌ پدری خود واقع در آستانه اشرفیه هدف قرار گرفت. در جنگ ۱۲ روزه، اقامتگاه مرکز رفاهی آموزشی سردار جنگل سپاه پاسداران در حوالی چمخاله نیز هدف قرار گرفت.

حملات بامدادی در سراسر کشور

از حدود ساعت ۰۱:۱۵ بامداد، انفجارها در تهران آغاز شد. دو صدای انفجار در محدوده شرق تهران، حوالی میدان «امام حسین»، شنیده شد و دقایقی بعد، سه انفجار مهیب دیگر در شرق و مرکز شهر گزارش شد.

در ساعت ۰۲:۰۰ بامداد، ساکنان اصفهان نیز از شنیده شدن صدای انفجار خبر دادند؛ این صداها در ساعات ۰۳:۰۰ و ۰۵:۰۰ نیز تکرار شد.

حوالی ساعت ۰۳:۲۰ تا ۰۳:۳۵، دوباره موج گسترده‌ای از انفجارها در تهران گزارش شد؛ از جمله سه انفجار در منطقه ۲۲، چهار انفجار در تهرانسر، و پنج انفجار در محدوده شهرزیبا.

هم‌زمان، در گرمدره گزارش انفجار شدید در نزدیکی کوه گزارش شد. پادگان «شهید قدیری» و پایگاه یکم پدافند تهران در این محدوده واقع شده است. یکی از تاسیسات موشکی جمهوری اسلامی نیز در همین منطقه قرار دارد.

در همین بازه زمانی، گزارش‌هایی از لرزش زمین و شنیده شدن صدای جنگنده‌ها در همدان و تویسرکان منتشر شد.

از ساعت ۰۳:۳۰ تا ۰۳:۴۵، حملات موشکی به چند نقطه در غرب تهران از جمله بلوار فردوس و شهرک راه‌آهن گزارش شد.

همچنین در شهرضا در حوالی اصفهان، انفجار گزارش شده است.

در ساعت ۰۳:۳۲، دو انفجار در اهواز شنیده شد.

در ساعت ۰۴:۰۰ حملات در بیدگنه به‌صورت مداوم و با فاصله حدود ۱۰ دقیقه ادامه داشته است. پایگاه موشکی مدرس یا بیدگنه در این منطقه قرار دارد.

در خمین، یک سایت موشکی از شب تا صبح شش بار هدف قرار گرفته و در شیان نیز در ساعت ۰۴:۳۰، هفت موشک به این منطقه شلیک شده است.

در ساعت ۰۴:۳۰ تا ۰۴:۴۰، چندین انفجار در غرب تهران از جمله شهرک غرب گزارش شد. همچنین در لویزان (۰۴:۳۵) و تبریز (۰۴:۴۰) انفجارهای شدیدی شنیده شد.

در ساعت ۰۵:۰۰، در مشهد (منطقه سیدی) ابتدا صدای پدافند و سپس یک انفجار گزارش شد.

در بوشهر، یک کارخانه تسلیحات دریایی هدف حمله قرار گرفته و در جزیره قشم نیز از ساعت ۰۵:۰۰ صبح صدای پرواز جنگنده‌ها گزارش شده است.

در ساعت ۰۵:۱۰، بندرعباس شاهد شش انفجار در محدوده اسکله و نیروی دریایی بود.

در ساعت ۰۵:۳۰، در درگهان نیز صدای چند انفجار و پرواز جنگنده‌ها شنیده شد.

در ساعت ۰۵:۵۰، سه انفجار شدید دیگر در اهواز گزارش شد.

حملات صبح‌گاهی

در ساعت ۰۷:۰۰، در بندرعباس دو انفجار از سمت کوه گزارش شد و جنگنده‌ها به سمت دریا پرواز کردند. از ساعت ۰۸:۰۰ به بعد نیز گزارش‌هایی از تداوم انفجارها در این شهر با فاصله‌های حدود ۱۰ دقیقه منتشر شد.

در تهران، صبح شنبه پادگان نیروی هوایی در شرق شهر هدف بمباران قرار گرفت و پرواز جنگنده‌ها در ارتفاع پایین بر فراز شهر گزارش شد.

در ساعت ۱۰:۴۰، چندین نقطه در کوه‌های اطراف یزد هدف بمباران قرار گرفت. همچنین مقام‌های استانی اعلام کردند دو نقطه نظامی در خارج از شهر یزد مورد حمله هوایی قرار گرفته‌اند، اما خسارتی گزارش نشده است.

در ساعت ۱۰:۴۵، در محدوده ستاد مشترک در تهران منطقه پیروزی، سه انفجار شدید رخ داد. هم‌زمان، در خیابان دماوند حوالی چهارراه آیت نیز چندین انفجار شنیده شد و ایست‌های بازرسی در برخی نقاط از جمله تهرانپارس برقرار شد.

در ساعت ۱۱:۳۰، چند انفجار در اندیمشک گزارش شد. در فاصله زمانی ۱۱:۴۰ تا ۱۱:۴۸، دزفول و اندیمشک شاهد چندین انفجار شدید بودند؛ به‌گونه‌ای که موج انفجار باعث لرزش ساختمان‌ها شد. در مجموع، پنج انفجار مهیب گزارش شده و منطقه پادگانی دوکوهه هدف قرار گرفته است.