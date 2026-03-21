وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد دولت دونالد ترامپ در واکنش به حملات حکومت ایران به زیرساخت‌های انرژی، علاوه بر اقدامات نظامی، از ابزارهای اقتصادی نیز برای مدیریت بازار جهانی انرژی استفاده می‌کند. اسکات بسنت ضمن تاکید بر اینکه حکومت ایران «سرِ مارِ تروریسم جهانی است» با اشاره به عملیات «خشم حماسی» گفت واشینگتن این نبرد را «سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها» پیش می‌برد و همزمان تلاش دارد جریان انرژی و ثبات بازار را حفظ کند.

در همین راستا، وزارت خزانه‌داری مجوزی «محدود و کوتاه‌مدت» صادر کرده که به موجب آن فروش نفت ایران که هم‌اکنون در دریا متوقف مانده، مجاز می‌شود. به گفته این مقام، این اقدام می‌تواند حدود ۱۴۰ میلیون بشکه نفت را به‌سرعت وارد بازار جهانی کند و به کاهش فشارهای ناشی از اختلال در عرضه کمک کند.

وزیر خزانه‌داری تاکید کرد این مجوز تنها شامل نفت موجود در حال انتقال است و اجازه تولید یا خرید جدید را نمی‌دهد. او افزود که حکومت ایران همچنان با محدودیت شدید در دسترسی به درآمدهای حاصل مواجه خواهد بود و سیاست «فشار حداکثری» ادامه می‌یابد. به گفته او، دولت آمریکا تاکنون تلاش کرده حدود ۴۴۰ میلیون بشکه نفت اضافی به بازار جهانی تزریق کند تا اثرات بحران در تنگه هرمز را کاهش دهد.

