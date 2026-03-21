اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد که حملات علیه جمهوری اسلامی در این هفته تشدید خواهد شد.

او در جریان ارزیابی با مقامات نظامی گفت: «در این هفته، شدت حملاتی که ارتش اسرائیل و ارتش ایالات متحده علیه زیرساخت‌های مورد استفاده جمهوری اسلامی انجام خواهند داد، به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.»

کاتز تأکید کرد که اسرائیل «مصمم است به رهبری حملات علیه حکومت ایران ادامه دهد، فرماندهان آن را از میان بردارد و توانمندی‌های راهبردی‌اش را خنثی کند، تا زمانی که هرگونه تهدید امنیتی علیه اسرائیل و منافع آمریکا در منطقه برطرف شود.»

او در پایان افزود: «ارتش اسرائیل قدرتمند است و جبهه داخلی اسرائیل نیز قوی است و تا دستیابی به تمام اهداف جنگ، متوقف نخواهیم شد.»