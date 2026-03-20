اکسیوس جمعه ۲۹ اسفند به نقل از منابعی نوشت که برای تصرف یا محاصره جزیره خارک، باید توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی در این منطقه بیشتر تضعیف شود و این اقدامات به یک ماه زمان نیاز دارد.

پیش از این (۲۸ اسفند)، روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد رییس‌جمهوری آمریکا از مشاوران خود خواسته است تا گزینه‌های موثری را برای برقراری دوباره جریان آزاد انرژی از تنگه هرمز ارائه دهند و در این میان، یگان سی‌ویکم تفنگداران دریایی آمریکا به عنوان اصلی‌ترین ابزار نظامی، مطرح شده است.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد دولت ترامپ در حال بررسی اعزام هزاران نیروی نظامی به خاورمیانه است؛ اقدامی که در چارچوب آماده‌سازی برای گام‌های بعدی در جنگ با حکومت ایران مطرح شده است.

از سوی دیگر، پنج کشور اروپایی و ژاپن، سرانجام از آمادگی برای مشارکت در بازگشایی تنگه هرمز خبر دادند.

آلمان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و هلند، به همراه ژاپن، ۲۸ اسفند در بیانیه مشترکی اعلام کردند برای تثبیت بازارهای انرژی اقدام خواهند کرد و به «تلاش‌های مناسب» برای بازگشایی تنگه هرمز، گلوگاه نفتی خلیج فارس، خواهند پیوست.

اکسیوس اما به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «ما به حدود یک ماه زمان نیاز داریم تا با حملات بیشتر ایرانی‌ها را تضعیف کنیم، جزیره خارک را بگیریم و سپس آن‌ها را تحت فشار کامل قرار دهیم و از آن برای مذاکرات استفاده کنیم.»

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ۲۸ اسفند در نشست خبری پنتاگون گفت که حمله به تاسیسات نظامی ایران در جزیره خارک، امکان کنترل سرنوشت این کشور را به ایالات متحده می‌دهد.

هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس امور نظامی، نیز ۲۴ اسفند به ایران‌اینترنشنال گفت: «تا زمانی که جمهوری اسلامی به ایجاد اخلال در عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه دهد، احتمال پیاده شدن نیروهای زمینی آمریکا در جزیره خارک وجود دارد.»

جزیره خارک که آمریکا ۲۳ اسفند اعلام کرد مواضع نظامی آن را هدف قرار داده، مرکز اصلی صادرات نفت ایران است و حدود ۹۰ درصد نفت صادراتی جمهوری اسلامی از این جزیره عبور می‌کند. موضوعی که باعث شده حمله به آن از سال‌ها پیش یکی از حساس‌ترین سناریوها برای بازار انرژی و حکومت ایران به شمار برود.

این جزیره در ۲۶ کیلومتری سواحل ایران و حدود ۴۸۳ کیلومتری شمال غرب تنگه هرمز قرار دارد. موقعیتی که به نفتکش‌های عظیم امکان می‌دهد در آب‌های عمیق اطراف آن پهلو بگیرند، در حالی که آب‌های ساحلی ایران برای این کشتی‌ها بیش از حد کم‌عمق است.

به گفته تحلیلگران، اهمیت خارک فقط به نقش آن در صادرات نفت ایران محدود نمی‌شود، بلکه به این دلیل هم مهم است که هر آسیبی به آن می‌تواند عرضه جهانی را در بحبوحه بحران تنگه هرمز، بیش از پیش مختل کند.