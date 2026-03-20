گشت شبانه بسیج و نیروهای حکومتی در یزد
یک شهروند ویدیویی از یزد ارسال کرده و کاروان نیروها و گشت موتوری بسیج و افراد وابسته به حکومت در این شهر را نشان میدهد.
اسحاق هرزوگ، رییسجمهوری اسرائیل جمعه در پیامی ویدیویی فرارسیدن عید نوروز را به ایرانیان تبریک گفت و برای آنها بهترینها را آرزو کرد.
او افزود شما شایسته بهتر از این هستید.
هرتزوگ ابراز امیدواری کرد روزهای بهتری فرا برسد و دو ملت بار دیگر همچون دوران کوروش کبیر، نوروز را در فضایی از همکاری، دوستی و صلح جشن بگیرند.
او افزود برای اسرائیل و جهان روشن است که مردم ایران ملتی سرافراز و نیرومند هستند و کرامت و آرزوی آنان برای آزادی الهامبخش است.
وبسایت نتبلاکس که اختلالهای اینترنتی در جهان را رصد میکند، صبح جمعه ۲۹ اسفند اعلام کرد ایران در آستانه نوروز همچنان در وضعیت «تاریکی دیجیتال» قرار دارد و قطعی اینترنت پس از بیش از ۴۸۰ ساعت، وارد بیستویکمین روز شده است.
به گفته این نهاد، ارتباطات بینالمللی بهطور گسترده قطع شده و دسترسی به خدمات داخلی نیز محدود است.
نتبلاکس هشدار داد که در این شرایط، بسیاری از خانوادهها قادر به برقراری تماس با عزیزان خود نیستند؛ موضوعی که به گفته این نهاد، در زمانی رخ داده که نیاز به ارتباط بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
تایمز اسرائیل گزارش داد بیش از ۱۲ پهپاد نیروی هوایی اسرائیل در آسمان ایران سرنگون شدهاند.
بر اساس این گزارش، مقامهای نظامی اسرائیل شمار دقیق پهپادهای از دسترفته را اعلام نکردهاند، اما گفتهاند این تعداد کمتر از ۲۰ فروند است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده از دست دادن این پهپادها در چارچوب خنثیسازی حملات موشکهای بالستیک به مناطق مسکونی اسرائیل «قابل قبول» است.
نشستی از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی که در ۹ اسفند هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت، ممکن است به تصمیمگیری نهایی حکومت ایران درباره ساخت سلاح هستهای مرتبط بوده باشد.
در نهمین روز اسفند ۱۴۰۴ (آخرین روز فوریه ۲۰۲۶)، همزمان با انتشار گزارشهایی مبنی بر کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور ایران، در حمله اسرائیل، اعلام شد جلسهای از شورای دفاع نیز هدف قرار گرفته است.
ارتش اسرائیل در ۲۴ اسفند (۱۶ مارس) تایید کرد چندین مقام ارشد جمهوری اسلامی در این حمله کشته شدند.
در میان کشتهشدگان، علی شمخانی، مشاور ارشد خامنهای و دبیر شورای دفاع، عبدالرحیم موسوی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، حضور داشتند.
همچنین دو چهره مرتبط با «سازمان پژوهشهای نوین دفاعی» (سپند) - که جانشین مستقیم برنامه تسلیحات هستهای در ایران پیش از سال ۱۳۹۲ محسوب میشود - نیز در این حمله کشته شدند.
این دو نفر، سرتیپ رضا مظفرنیا، رییس پیشین سپند، و سرتیپ حسین جبلعاملی، رییس جدید این سازمان بودند.
ایالات متحده بیش از ۳۰ نفر از عوامل سپند و چندین نهاد وابسته را تحریم کرده و این سازمان را به نظارت بر «فعالیتهای تحقیق و توسعه دوگانه با کاربرد در سلاحهای هستهای و سامانههای انتقال آن» متهم کرده است.
در حالی که تهران دنبال کردن ساخت سلاح هستهای را انکار میکند، آژانس بینالمللی انرژی اتمی (نهاد ناظر هستهای سازمان ملل) و قدرتهای غربی از جمله آمریکا و متحدان اروپاییاش معتقدند غنیسازی در سطح بالا (تا ۶۰ درصد) هیچ توجیه معتبر غیرنظامی ندارد.
جمهوری اسلامی در حال حاضر حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت بمب در اختیار دارد.
به گزارش آکسیوس، آمریکا و اسرائیل در روزهای اخیر درباره اعزام نیروهای ویژه به داخل ایران برای بهدست آوردن و کنترل این ذخایر در مراحل بعدی جنگ، گفتوگو کردهاند.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ۲۸ اسفند گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، معتقد است تهران هرچه بیشتر به توانایی هستهای نزدیک میشود. او این موضوع را غیرقابل قبول دانسته و همین امر به تصمیمش برای آغاز جنگ علیه تهران منجر شده است.
چرا نشست شورای دفاع میتواند به موضوع بمب اتمی مرتبط بوده باشد؟
چهار عامل نشان میدهد نشست شورای دفاع احتمالا به مرحله نهایی تصمیمگیری درباره ساخت سلاح هستهای مربوط بوده است.
نخست، ترکیب حاضران در جلسه نشانهای کلیدی است. حضور همزمان رییس پیشین و رییس فعلی سپند در کنار وزیر دفاع - که مافوق آنها محسوب میشود - نشان میدهد موضوع جلسه بیشتر به مسائل هستهای مربوط بوده تا عملیات میدانی.
اگر تمرکز جلسه بر جنگ بود، انتظار میرفت فرماندهان عملیاتی یا میدانی در آن حضور داشته باشند، نه مقامهای مرتبط با صنعت تسلیحات هستهای.
دوم، علی شمخانی ماهها پیش درباره سلاح هستهای بهطور علنی اظهارنظر کرده بود. او چهار ماه پیش از گزارش کشته شدنش، در مصاحبهای گفته بود اگر میتوانست به گذشته و دوران وزارت دفاع خود بازگردد، بمب اتمی میساخت.
سوم، جایگاههای شمخانی او را در مرکز هماهنگی میان چندین نهاد قرار میداد. او بهعنوان مشاور ارشد خامنهای و دبیر شورای دفاع، و همچنین وزیر دفاع پیشین، ارتباطات گستردهای با مقامهای وزارت دفاع، از جمله بخش مسئول توسعه تسلیحات ویژه یعنی سپند داشت.
همچنین از او بهعنوان فرماندهای ارشد یاد میشد که بر افسران سپاه پاسداران درگیر در توسعه تسلیحات هستهای نظارت داشت و حلقه اتصال این شبکهها با شخص خامنهای بود.
چهارم، شمخانی در یکی از آخرین اظهارات عمومی خود به شبکه المیادین لبنان گفته بود جنگ با آمریکا و اسرائیل اجتنابناپذیر است و جمهوری اسلامی باید برای آن آماده شود.
مجموع این عوامل میتواند نشان دهد نشستی که در این حمله هدف قرار گرفت، به مرحله نهایی تصمیمگیری درباره توسعه سلاح هستهای مرتبط بوده است.
با این حال مشخص نیست که آیا اسرائیل از ارتباط این نشست با بررسی احتمال ساخت سلاح هستهای آگاه بوده یا صرفا به این دلیل آن را هدف قرار داده که میدانسته مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در آن حضور دارند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در تماس تلفنی با ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، اعلام کرد که هرگونه ایجاد پایگاه نظامی برای آمریکا، مشارکت در حمله به ایران تلقی میشود.
عراقچی همچنین خواستار آن شد که مقامهای این کشور از هرگونه همکاری نظامی و رسانهای با آمریکا و اسرائیل، از جمله فراهمسازی بستر فعالیت برای آنچه «شبکههای تروریستی» خواند، خودداری کنند.
او با انتقاد از در اختیار گذاشتن پایگاههای نظامی بریتانیا به آمریکا گفت این اقدامات «مشارکت در تجاوز» تلقی شده و در تاریخ روابط دو کشور ثبت خواهد شد و افزود جمهوری اسلامی حق ذاتی خود در دفاع از حاکمیت و استقلال کشور را محفوظ میداند.
عراقچی همچنین درباره وضعیت تنگه هرمز گفت عادی شدن شرایط منوط به توقف حملات است و پایان جنگ باید با تضمینهایی همراه باشد که از تکرار چنین اقداماتی جلوگیری کند.