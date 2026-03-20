بن فرحان در سخنانی پس از نشست مشورتی اخیر وزیران امور خارجه برخی کشورهای عربی و اسلامی که عراق در آن حضور نداشت، هشدار داد: «تصمیم‌گیری برای حاکمیت عراق از سوی حشد الشعبی مصادره شده و این نیرو به‌عنوان ابزاری در دست ایران عمل می‌کند.»

در پی این اظهارات، هم دولت عراق و هم سازمان حشد الشعبی واکنش نشان دادند.

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که محمد شیاع السودانی از مقر ریاست حشد الشعبی بازدید کرده و تاکید کرده است که دولت در برابر هرگونه هدف قرار دادن نیروهای حشد الشعبی، کوتاهی نخواهد کرد.

سازمان حشد الشعبی نیز در بیانیه‌ای تند، بن فرحان را «سگ‌آبیِ وحشت‌زده» توصیف و اعلام کرد: «این نیرو، برخلاف ادعاها، محصول ایران نیست بلکه زاییده یک موقعیت کاملا عراقی است.»

این سازمان ۲۰ بهمن اعلام کرده بود در هیچ جنگی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، شرکت نخواهد کرد. با وجود این، پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در ایران، تنش‌هایی در عراق بروز کرد و سفارت آمریکا در بغداد هدف چند حمله قرار گرفت.

خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۲۷ اسفند به نقل از نیروهای امنیتی عراق گزارش داد سفارت آمریکا در بغداد بامداد چهارشنبه بار دیگر هدف حمله پهپادی قرار گرفت و صدای انفجاری در این منطقه شنیده شد.

شامگاه ۲۶ اسفند نیز سفارت آمریکا در بغداد هدف حمله قرار گرفت.

این حملات خسارت جانی به دنبال نداشت.

این تازه‌ترین موارد از چندین حمله به سفارت آمریکا در پایتخت عراق در دو هفته گذشته بود و در حالی رخ داد که وزارت خارجه ایالات متحده به همه سفارت‌خانه‌های خود در سراسر جهان دستور داده بود به دلیل «وضعیت جاری در خاورمیانه و احتمال سرایت آن به دیگر نقاط»، بی‌درنگ یک ارزیابی امنیتی تازه صورت دهند.

از سوی دیگر، سفارت آمریکا در بغداد ۲۷ اسفند اعلام کرد جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن، «یک تهدید جدی برای امنیت عراق» محسوب می‌شوند.

هدف قرار دادن حشد الشعبی

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از عراق، حملات به گروه‌های مسلح در این کشور اکنون به مقرهای عملیاتی گروه حشد الشعبی نیز کشیده شده است؛ در حالی که این نیروها برخی از پایگاه‌های خود را در منطقه نینوا تخلیه کرده‌اند.

از سوی دیگر، حمله به مرکز پشتیبانی دیپلماتیک آمریکا در بغداد، تعهد یکی از گروه‌های عراقی مبنی بر توقف حملات به مدت پنج روز را نقض کرد.

اواخر شامگاه ۲۸ اسفند و بامداد جمعه ۲۹ اسفند، مرکز پشتیبانی دیپلماتیک آمریکا در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد، چندین بار هدف حمله قرار گرفت.