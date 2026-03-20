رهگیری ۴۵ پهپاد در شرق عربستان سعودی در ۲۴ ساعت گذشته
وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته، ۴۵ پهپاد در شرق این کشور رهگیری شده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با انتشار پیامی در ایکس، به موافقت بریتانیا با استفاده آمریکا از پایگاههای این کشور برای عملیات دفاعی علیه حکومت ایران واکنش نشان داد.
عراقچی تهدید کرد کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، با چنین تصمیمی «جان شهروندان این کشور را به خطر میاندازد».
محمد تقوی در برنامه «هتتریک» با اشاره به فرا رسیدن نوروز گفت: «در این روزها تنها به یاد جوانهایی بودم که دیماه از دست دادیم. به خانواده آنها میگویم ما با شما هستیم و حس و حال شما را داریم.»
او اضافه کرد: «اکنون در جنگ با کسانی هستیم که به ما زور گفتند و میخواهیم فرهنگمان را نجات بدهیم.»
ارتش ایالات متحده از اعزام ناو و نیروی نظامی جدید به منطقه خبر داد.
در حال حاضر حدود ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در منطقه حضور دارند و این تصمیم میتواند سطح مداخله نظامی واشینگتن را افزایش دهد.
فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی و امنیتی، در این باره توضیح میدهد.
در ادامه حملات هدفمند، شماری از فرماندهان ارشد و میانی سپاه پاسداران، بهویژه در حوزههای هوافضا، نیروی دریایی و بسیج، کشته شدند.
مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال، در این خصوص توضیح میدهد.
بر اساس ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال، ایرانیان در کپنهاگ دانمارک با برپایی سفره هفتسین و قرار دادن تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی، یاد آنها را گرامی داشتند.