پیام منتسب به اسماعیل قاآنی: جبهه مقاومت شگفتانههایی برای آمریکا و اسرائیل خواهند داشت
در پیامی منتسب به اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، آمده است جبهه مقاومت «بهصورت مستقل و با تصمیم خود» وارد جنگ با آمریکا و اسرائیل در «دفاع از جمهوری اسلامی» شده است.
جبهه مقاومت عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی فلسطین، حزبالله، حشد شعبی و حوثیهای یمن استفاده میکنند.
در ادامه پیام منتسب به قاآنی آمده است گروههای نیابتی جمهوری اسلامی «عملیاتهای بسیار تاثیرگذاری تاکنون داشته و شگفتانه هایی هم خواهند داشت».