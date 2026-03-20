در پیامی منتسب به اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، آمده است جبهه مقاومت «به‌صورت مستقل و با تصمیم خود» وارد جنگ با آمریکا و اسرائیل در «دفاع از جمهوری اسلامی» شده است.

جبهه مقاومت عنوانی است که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی برای گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی فلسطین، حزب‌الله، حشد شعبی و حوثی‌های یمن استفاده می‌کنند.

در ادامه پیام منتسب به قاآنی آمده است گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی «عملیات‌های بسیار تاثیرگذاری تاکنون داشته و شگفتانه هایی هم خواهند داشت».