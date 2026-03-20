ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در پیامی به زبان فارسی، نوروز را به مردم ایران و همه کسانی که آن را جشن میگیرند، تبریک گفت.
در این پیام آمده است: «اوکراین برای مردم ایران آرزوی آزادی و امنیت واقعی دارد. با خلاص شدن از این رژیم وحشتناک تروریستی، ایران میتواند به جامعهای صلحآمیز و شکوفا تبدیل شود، همانگونه که قبلا بوده است.»
زلنسکی افزود: «مهم است که پس از این جنگ، عدالت و بازسازی برای مردم ایران و کل منطقه محقق شود. اوکراینیها به یاد دارند که رژیم فعلی تهران همدست روسیه است. این دو رژیم جنایتکار در شرارت و اعتقادات خود برادرند، بنابراین زندگی قطعا باید پیروز شود.»
او ابراز امیدواری کرد که سال جدید «سال پیروزی زندگی، خوشبختی و بازگشت به صلح» باشد.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که دیوید بارنئا، رییس موساد، پیش از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفته بود اگر سر حکومت ایران «بریده شود» و نهادها و ابزارهای سرکوب آن بهطور جدی تضعیف شوند، نظام میتواند سقوط کند.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که بارنئا این ارزیابی خود را در دیدارهایی با نتانیاهو و دولت او پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی ارائه داده بود.
این شبکه تلویزیونی بهنقل از چند منبع که نام آنها را فاش نکرد، افزود که بارنئا به مقامات سیاسی اسرائیل گفت که «اگر اهداف نظامی عملیات شامل بریدن سر رهبری و نیز وارد کردن آسیب جدی به نهادهای رژیم و توانایی آن برای سرکوب شهروندان خود محقق شود، آنگاه موساد و سیا خواهند دانست چگونه اطمینان حاصل کنند که ایرانیان دوباره به خیابانها بیایند و جایگزینی برای رژیم پیدا کنند.»
این شبکه ادامه داد که رییس موساد توضیحات احتیاطی و شروطی ارائه داد و اشاره کرد که هم وضعیت در حال تحول است و هم دستیابی به نتایج مطلوب میتواند زمان طولانی ببرد.
نتانیاهو و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هنگام اعلام آغاز کارزار حملات نظامی خود علیه جمهوری اسلامی، خطاب به مردم ایران گفتند که این عملیات میتواند شرایط لازم برای سقوط حکومت را فراهم کند.
با این حال هر دو افزودند که این بر عهده خود ایرانیان خواهد بود که از این فرصت استفاده کنند.
نتانیاهو پنجشنبه ۲۸ اسفند نیز در یک کنفرانس خبری گفت: «نشانههای زیادی از فروپاشی رژیم ایران وجود دارد. نشانههای زیادی.»
او افزود: «دوست داشتم میتوانستم همه آنها را فاش کنم، اما میبینم که وجود دارند. آیا من میتوانم همین الان قول بدهم که رژیم فرو خواهد پاشید؟ نمیتوانم. اما میتوانم بگویم که ما در تلاش هستیم شرایطی ایجاد کنیم تا فروپاشی رخ دهد، اما ممکن است زنده بماند و اگر زنده بماند، بسیار ضعیفتر خواهد بود.»
پیشتر پیشتر تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، در جلسهای در کنگره اعلام کرده بود که اهداف آمریکا و اسرائیل در جریان عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی یکسان نیستند.