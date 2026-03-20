ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در پیامی به زبان فارسی، نوروز را به مردم ایران و همه کسانی که آن را جشن می‌گیرند، تبریک گفت.

در این پیام آمده است: «اوکراین برای مردم ایران آرزوی آزادی و امنیت واقعی دارد. با خلاص شدن از این رژیم وحشتناک تروریستی، ایران می‌تواند به جامعه‌ای صلح‌آمیز و شکوفا تبدیل شود، همان‌گونه که قبلا بوده است.»

زلنسکی افزود: «مهم است که پس از این جنگ، عدالت و بازسازی برای مردم ایران و کل منطقه محقق شود. اوکراینی‌ها به یاد دارند که رژیم فعلی تهران همدست روسیه است. این دو رژیم جنایتکار در شرارت و اعتقادات خود برادرند، بنابراین زندگی قطعا باید پیروز شود.»

او ابراز امیدواری کرد که سال جدید «سال پیروزی زندگی، خوشبختی و بازگشت به صلح» باشد.