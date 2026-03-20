حمله پهپادی به پایگاه نیروهای ائتلاف در نزدیکی فرودگاه اربیل
شبکه الحدث گزارش داد جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی وابسته به آن با پهپاد به پایگاه نیروهای ائتلاف در نزدیکی فرودگاه اربیل حمله کردند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال از گلشهر کرج در شامگاه ۲۹ اسفند نشان میدهد شهروندان در اعتراض به برپایی ایست بازرسی و ایجاد راهبندان از سوی نیروهای بسیج، بوق اعتراضی میزنند.
همچنین یک شهروند شعار «مرگ بر خامنهای» سر میدهد.
مقر حشد الشعبی، از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، در شمال عراق هدف حمله هوایی قرار گرفت.
حشدالشعبی اعلام کرد هواپیماهای آمریکایی با شلیک سه موشک در کنار رگبار سنگین، به مواضع تیپ ۵۲ حشد الشعبی در استان صلاحالدین حمله کردند.
در سوی دیگر، سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیا تهدید کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی راسالخیمه امارات را هدف قرار خواهند داد.
ایرانیان با حضور مقابل سفارت پیشین ایران در واشینگتن، مراسم آغاز سال نو را برگزار کردند.
در این مراسم، تصاویر جانباختگان انقلاب ملی ایرانیان و نیز تصویر شاهزاده رضا پهلوی بر سفره هفتسین قرار داشت.
اردوان روزبه، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
محمد تقوی در برنامه «هتتریک» با اشاره به فرا رسیدن نوروز گفت: «در این روزها تنها به یاد جوانهایی بودم که دیماه از دست دادیم. به خانواده آنها میگویم ما با شما هستیم و حس و حال شما را داریم.»
او اضافه کرد: «اکنون در جنگ با کسانی هستیم که به ما زور گفتند و میخواهیم فرهنگمان را نجات بدهیم.»
ارتش ایالات متحده از اعزام ناو و نیروی نظامی جدید به منطقه خبر داد.
در حال حاضر حدود ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در منطقه حضور دارند و این تصمیم میتواند سطح مداخله نظامی واشینگتن را افزایش دهد.
فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی و امنیتی، در این باره توضیح میدهد.