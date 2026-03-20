صدای انفجار در اهواز
رسانههای ایران از شنیده شدن صدای انفجار در اهواز در صبح جمعه خبر دادند.
رسانههای ایران از شنیده شدن صدای انفجار در اهواز در صبح جمعه خبر دادند.
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامات نظامی آمریکایی نوشت که ایالات متحده و متحدانش، عملیات خود را برای بازگشایی تنگه هرمز، تشدید کردهاند.
این روزنامه در گزارش خود خبر داد: «ایالات متحده و متحدانش جتهای تهاجمی را برای حمله به کشتیهای نیروی دریایی ایران بر فراز خطوط دریایی و هلیکوپترهای آپاچی را برای سرنگونی پهپادهای مرگبار ایران اعزام کردهاند.»
وزارت دفاع عربستان سعودی از رهگیری و انهدام ۱۸ پهپاد در این کشور خبر داد.
در بحرین صدای انفجار شنیده شد و سقوط ترکش به آتشسوزی محدود انجامید.
امارات متحده عربی از مقابله با تهدید موشکی خبر داد و ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد چند موشک از سوی ایران شلیک شده است.
علیمحمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران، گفت: «تولید موشک در طول جنگ ادامه دارد و هیچ کمبودی در ذخایر وجود ندارد.»
نائینی افزود: «شگفتانههایی برای دشمن داریم. هر میزان پیش برویم نبردها، نبردهای متحیرکننده، پیچیدهتر و همراه با شگفتانه خواهد بود.»
به گفته او، نمره صنعت موشکی جمهوری اسلامی ۲۰ است و «هیچ نگرانیای در این رابطه وجود ندارد».
سازمان حقوقبشری «فرانت لاین دیفندرز» (مدافعان حقوق بشر) در بیانیهای در آستانه نوروز، خواستار آزادی فوری مدافعان حقوق بشر بازداشتشده در ایران شد و نسبت به تشدید درگیریها و پیامدهای آن برای زندانیان هشدار داد.
این سازمان اعلام کرد که همزمان با قطع اینترنت در ایران و تشدید محدودیتهای آزادی بیان در کشورهای خلیج فارس، دستکم سه مدافع حقوق بشر و روزنامهنگار در ایران در میان صدها مورد بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قرار گرفتهاند.
فرانت لاین دیفندرز با اشاره به ناپدید شدن سهیل عربی، بازداشت مژگان اینانلو و مرخصی یکهفتهای شریفه محمدی، از مقامهای جمهوری اسلامی خواست همه مدافعان حقوق بشر زندانی، از جمله نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، محمد نجفی، محمدرضا فقیهی، رضا خندان، احمدرضا حائری، طاهر نقوی، جواد علیکردی، هاشم خواستار و مسعود فرهیخته را آزاد کنند.
این سازمان همچنین با ابراز نگرانی از وخامت شرایط زندانهای ایران در سایه تشدید درگیریهای جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، خواهان آزادی یا اعطای مرخصی به زندانیان حقوق بشری بر پایه ملاحظات انسانی شد.
شاهزاده رضا پهلوی در مقالهای که در روزنامه الشرق منتشر شده، طرحی برای مرحله پس از جمهوری اسلامی ارائه کرده و از کشورهای عربی خواسته است از یک گذار «برنامهریزی شده» در ایران حمایت کنند؛ گذاری که به گفته او میتواند به پایان سیاستهای مداخلهجویانه منطقهای تهران و شکلگیری شراکتی جدید مبتنی بر امنیت، ثبات و توسعه اقتصادی منجر شود. این مقاله در بحبوحه افزایش تنشهای منطقهای منتشر شده و مخاطب آن دولتهای منطقه هستند.
او در این مقاله با هشدار درباره «ماهیت نظام» حاکم بر ایران، حملات موشکی و پهپادی به شهرها و زیرساختهای کشورهای عربی را بازتاب «چهره واقعی جمهوری اسلامی» توصیف کرده و گفته است که غیرنظامیان در منطقه اکنون بهطور مستقیم هدف قرار میگیرند. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، این تحولات ضرورت تغییر نظام در ایران را بیش از پیش آشکار کرده و نقش شبکه نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی، از جمله حمایت از حزبالله در لبنان، حوثیها در یمن و گروههای مسلح در عراق، در بیثباتی منطقه برجستهتر شده است.
در این طرح، تحولات اخیر بهعنوان یک «فرصت راهبردی نادر» توصیف شده است؛ چرا که به گفته او، همزمانی فشارهای نظامی و اقتصادی، تضعیف متحدان منطقهای حکومت ایران و بحرانهای داخلی از جمله کاهش ارزش پول ملی و اعتراضهای گسترده، شرایطی کمسابقه ایجاد کرده است. شاهزاده رضا پهلوی همچنین تاکید کرده که در صورت تغییر نظام، برنامه هستهای ایران در مسیر شفافسازی قرار خواهد گرفت، فعالیتهای حساس متوقف میشود و همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی برقرار خواهد شد.
او در ادامه با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی ایران، از جمله منابع عظیم نفت و گاز و جمعیت حدود ۹۰ میلیونی، این کشور را یک فرصت بزرگ سرمایهگذاری توصیف کرده و گفته است ایران میتواند به محور تجاری میان آسیای مرکزی، هند و چین با اروپا تبدیل شود. در این چارچوب، او بر بازتعریف روابط منطقهای بر اساس عدم مداخله، توقف حمایت از گروههای مسلح و تقویت همکاریهای امنیتی و اقتصادی تاکید کرده و در پایان از جامعه جهانی خواسته است از یک گذار سیاسی «منظم و باثبات» حمایت کند تا مردم ایران بتوانند آینده خود را از طریق انتخابات تعیین کنند، بدون آنکه کشور دچار هرجومرج شود.