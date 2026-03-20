ترامپ جمعه ۲۹ اسفند در برنامه تلویزیونی ام‌اس ناو از شبکه خبری آمریکایی اِم‌اِس‌اِن‌بی‌سی گفت که با این حال جمهوری اسلامی همین اکنون نیز با حملاتی که صورت گرفته، برای یک دهه از بازسازی توانایی‌های نظامی خود ناتوان خواهد بود.

او افزود که اهداف آمریکا و اسرائیل در مورد جنگ علیه جمهوری اسلامی «تا حد زیادی مشابه» است.

پیشتر تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، در جلسه‌ای در کنگره اعلام کرده بود که اهداف آمریکا و اسرائیل در جریان عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی یکسان نیستند.

او گفت: «ما از طریق عملیات‌ها می‌توانیم ببینیم که دولت اسرائیل تمرکز خود را بر ناتوان کردن رهبری ایران گذاشته است.»

مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده گفت: «رییس‌جمهوری ترامپ اعلام کرده که اهداف او عبارتند از نابود کردن توانایی پرتاب موشک‌های بالستیک ایران، توانایی تولید موشک‌های بالستیک آن‌ها، و نیروی دریایی‌شان.»

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، شامگاه پنجشنبه درباره اهداف این کشور از جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت: نتانیاهو گفت: «در نهایت به مردم ایران بستگی دارد که از شرایطی که ما برای تضعیف رژیم ایجاد کرده‌ایم استفاده کنند.»

او ادامه داد: «ما بر سه هدف متمرکز هستیم: نابودی برنامه هسته‌ای ایران، نابودی برنامه موشک‌های بالستیک ایران، و ایجاد شرایطی که به مردم ایران امکان دهد سرنوشت خود را به دست بگیرند.»

رییس‌جمهوری آمریکا در گفت‌وگوی خود با اِم‌اِس‌اِن‌بی‌سی درباره آینده جنگ تاکید کرد: «اگر همین الان خارج شویم، حداقل ۱۰ سال طول می‌کشد تا بازسازی کنند، اما بازسازی خواهند کرد. اگر طولانی‌تر بمانیم، هرگز بازسازی نخواهند کرد.»

اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که چندین رسانه خبری گزارش دادند که پنتاگون تا ۲۵۰۰ تفنگدار دریایی دیگر را از سن دیگو به خاورمیانه اعزام می‌کند.

این دومین گزارش منتشر شده از اعزام هزاران نیروی آمریکایی به این منطقه در هفته گذشته است.

ترامپ پنج‌شنبه در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید گفت که نمی‌خواهد نیروهای زمینی در ایران مستقر کند. اما در همان روز، نتانیاهو گفت «باید یک مؤلفه زمینی وجود داشته باشد» تا تغییر واقعی رژیم در ایران تضمین شود.

آمریکا هم‌اکنون حدود ۵۰ هزار نیرو در منطقه دارد.

این نیروها می‌توانند برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز یا استقرار در جزایری مانند خارک به کار گرفته شوند، اما بر اساس گزارش‌ها، تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است.

وزیر جنگ آمریکا گفت: حملات به توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی در جزیره خارک به ایالات متحده این امکان را می‌دهد که بر سرنوشت ایران کنترل داشته باشد.

جمعه، ژان‌نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه پس از دیدار با وزیر خارجه اسرائیل در تل‌آویو گفت که در کوتاه‌مدت پایان روشنی برای درگیری در خاورمیانه نمی‌بیند، اما فرانسه و متحدانش به تلاش برای یافتن راه‌حلی پایدار ادامه خواهند داد.