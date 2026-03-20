اسحاق هرزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل جمعه در پیامی ویدیویی فرارسیدن عید نوروز را به ایرانیان تبریک گفت و برای آن‌ها بهترین‌ها را آرزو کرد.

او افزود شما شایسته بهتر از این هستید.

هرتزوگ ابراز امیدواری کرد روزهای بهتری فرا برسد و دو ملت بار دیگر همچون دوران کوروش کبیر، نوروز را در فضایی از همکاری، دوستی و صلح جشن بگیرند.

او افزود برای اسرائیل و جهان روشن است که مردم ایران ملتی سرافراز و نیرومند هستند و کرامت و آرزوی آنان برای آزادی الهام‌بخش است.