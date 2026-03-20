هفتسین؛ پرچم ایران ۹۰ میلیون ایرانی را دورش جمع میکند
یک شهروند ایران سفره هفتسین خود را با تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی چیده و میگوید «چه سفرهای بهتر از پرچم ایران که میتواند ۹۰ میلیون نفر را دور خودش جمع کند.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور شب گذشته علیمحمد نائینی، سخنگو و رییس بخش روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را کشته است.
در بیانیه منتشرشده آمده است نائینی طی سالهای گذشته مسئولیتهای متعددی در حوزه تبلیغات و سخنگویی بر عهده داشت و در دو سال اخیر «مهره اصلی تبلیغات سپاه» بوده است.
ارتش اسرائیل مدعی شد او در چارچوب مسئولیت خود، به ترویج آنچه «تبلیغات تروریستی» خوانده شده در میان گروههای نیابتی در خاورمیانه میپرداخته است. در این بیانیه همچنین آمده است کشته شدن نائینی به «زنجیره حذف دهها تن از مهرههای ارشد رژیم» در عملیات موسوم به «غرش شیران» افزوده شده و حملات علیه فرماندهان جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
سپاه پاسداران کشته شدن علیمحمد نائینی، سخنگوی این نهاد را تایید کرد. نائینی پیشتر گفته بود «شگفتانههایی برای دشمن داریم».
گفتوگو با علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
جمعه ۲۹ اسفند سپاه پاسداران کشتهشدن سخنگوی این نیروی نظامی در حملات اسرائیل و آمریکا را تایید کرد.
علی محمد نائینی در آخرین سخنانش از داشتن «شگفتانه» برای جنگ گفته بود و چند روز قبل از مرگ نیز حامیان شاهزاده رضا پهلوی و مردم را درباره برگزاری چهارشنبهسوری تهدید کرده بود.
حشدالشعبی در واکنش به اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی اعلام کرد این گروه نیرویی کاملا عراقی است و محصول جمهوری اسلامی نیست.
وزیر خارجه عربستان سعودی پیشتر گفته بود تصمیمگیری حاکمیت عراق از سوی حشدالشعبی مصادره شده و این نیرو بهعنوان ابزاری در دست جمهوری اسلامی عمل میکند.
در همین حال، دفتر رسانهای نخستوزیر عراق اعلام کرد محمد شیاع السودانی از مقر ریاست حشدالشعبی بازدید کرده و تاکید کرده است دولت در مقابله با هرگونه هدف قرار دادن نیروهای حشدالشعبی کوتاهی نخواهد کرد.
اسحاق هرزوگ، رییسجمهوری اسرائیل جمعه در پیامی ویدیویی فرارسیدن عید نوروز را به ایرانیان تبریک گفت و برای آنها بهترینها را آرزو کرد.
او افزود شما شایسته بهتر از این هستید.
هرتزوگ ابراز امیدواری کرد روزهای بهتری فرا برسد و دو ملت بار دیگر همچون دوران کوروش کبیر، نوروز را در فضایی از همکاری، دوستی و صلح جشن بگیرند.
او افزود برای اسرائیل و جهان روشن است که مردم ایران ملتی سرافراز و نیرومند هستند و کرامت و آرزوی آنان برای آزادی الهامبخش است.