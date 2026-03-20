شیراز؛ شعار «جاوید شاه» و هلهله لحظه تحویل سال
بر پایه ویدیوی ارسالشده به ایراناینترنشنال، شماری از شهروندان شیرازی در لحظه تحویل سال با هلهله و شادی، شعار «جاوید شاه» سردادند.
وزارت دفاع بریتانیا جمعه ۲۹ اسفند در بیانیهای اعلام کرد شب گذشته، جنگندههای تایفون و اف-۳۵ این کشور با پشتیبانی هواپیمای سوخترسان «وویاجر»، به گشتهای دفاعی خود بر فراز اردن، قطر، امارات متحده عربی و بحرین ادامه دادند.
بر اساس این بیانیه، شمار جنگندههای بریتانیا در این منطقه اکنون به بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته رسیده و خلبانان این کشور تا کنون بیش از ۷۰۰ ساعت پرواز ثبت کردهاند.
همچنین ۵۰۰ نیروی بریتانیایی دیگر در حال پشتیبانی از فعالیتهای پدافند هوایی در پایگاههای این کشور در قبرس هستند.
بریتانیا تعداد محدودی افسر برنامهریزی نظامی در اختیار فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) قرار داده تا برای برنامهریزی و تدوین گزینهها در بهبود امنیت تنگه هرمز همکاری کنند.
بر اساس ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، جمعی از ایرانیان در آخرین روز سال ۱۴۰۴ در کنار «دیوار جاویدنامان» شهر لندن تجمع کردند.
شرکتکنندگان یاد جانباختگان اعتراضات را گرامی داشتند و همبستگی خود را با مردم ایران ابراز کردند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پیامی نوروز را تبریک گفت.
در این پیام آمده است: «نوروز آغاز سال نو ایرانی است، رسیدن بهار را جشن میگیرد و پیروزی همیشگی نور بر تاریکی را یادآور میشود. این جشن باستانی همچنین فرصتی سالانه برای تامل در قدرت آغازهای تازه است.»
ترامپ افزود: «در حالی که به ماموریت برحق خود در خاورمیانه ادامه میدهیم، دعا میکنم که این نوروز موجب تقویت صلح و کرامت انسانی در خاک آمریکا و در سراسر جهان شود و سال پیش رو سرشار از برکتهای فراوان باشد. نوروز پیروز!»
سخنگوی وزارت نفت جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت: «ایران نفت خام مانده بر روی آب یا مازاد برای عرضه در بازارهای بینالمللی ندارد و این اظهارات تلاشی برای امیدواری دادن به خریداران و کنترل روانی بازار است.»
پیشتر، بسنت اعلام کرده بود واشینگتن ممکن است در روزهای آینده تحریم نفت «روی آب» ایران، یعنی نفتی که در نفتکشها متوقف مانده است، را لغو کند.
به گفته او، حجم این نفت حدود ۱۴۰ میلیون بشکه است و آزادسازی آن میتواند به ثبات بازار جهانی انرژی کمک کند.
پوریا زراعتی در نخستین قسمت برنامه «حرف آخر» پس از تحویل سال نو، به روند ادامهدار حذف مقامهای جمهوری اسلامی پرداخت.
همچنین، طرح اسرائیل و آمریکا برای دوران پس از جنگ کنونی، از دیگر محورهای اصلی این برنامه بود.