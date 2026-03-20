علیرضا ارزانی ممقانی، رییس اتحادیه آجیل و خشکبار با اشاره به رکود کمسابقه بازار شب عید اعلام کرد کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و افزایش قابلتوجه قیمتها باعث افت چشمگیر فروش آجیل نسبت به سال گذشته شده است.
او افزود حتی خریدهای مناسبتی و سازمانی که در سالهای گذشته بخشی از تقاضای بازار را تشکیل میداد، امسال تقریبا متوقف شده است.
همزمان با ادامه درگیریها، گزارشهای دریافتی از شهرهای مختلف ایران حاکی از شنیده شدن صدای پرواز جنگندهها و وقوع انفجار در ظهر جمعه است.
بر اساس پیامهای مخاطبان، در نورآباد ممسنی صدای پرواز جنگندهها شنیده شده است. در یزد نیز صدای انفجار و مشاهده نوری در آسمان گزارش شده و در بوشهر یک انفجار شنیده شده است.
همچنین گزارشهایی از هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی بندرعباس و شنیده شدن چهار انفجار بزرگ منتشر شده است. در سمنان نیز به گفته مخاطبان، پایگاه بسیج امیرکبیر و سپاه آلمحمد پیش از پل جهاد هدف قرار گرفتهاند. در شهمیرزاد نیز حوالی منطقه کلاهدوز هدف حمله گزارش شده است.
گزارشی دیگر حاکی است در شهرستان جم استان بوشهر، ظهر جمعه سایت موشکی چمران بمباران شده است.
اکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حال بررسی طرحهایی برای تصرف یا محاصره جزیره خارک است تا از این طریق جمهوری اسلامی را برای بازگشایی تنگه هرمز تحت فشار قرار دهد.
بر اساس این گزارش، منابع آگاه گفتهاند برای اجرای چنین طرحی باید تواناییهای نظامی جمهوری اسلامی در این منطقه بیش از پیش تضعیف شود؛ روندی که ممکن است حدود یک ماه زمان ببرد.
اکسیوس به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «ما به حدود یک ماه زمان نیاز داریم تا با حملات بیشتر ایرانیها را تضعیف کنیم، جزیره خارک را بگیریم و سپس آنها را تحت فشار کامل قرار دهیم و از آن برای مذاکرات استفاده کنیم.»
در پی اظهارات اخیر فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، در رابطه با نقش گروههای نیابتی در سیاستهای بغداد، روابط سیاسی عربستان سعودی و عراق با تنش دیپلماتیک مواجه شده است.
بن فرحان در سخنانی پس از نشست مشورتی اخیر وزیران امور خارجه برخی کشورهای عربی و اسلامی که عراق در آن حضور نداشت، هشدار داد: «تصمیمگیری برای حاکمیت عراق از سوی حشد الشعبی مصادره شده و این نیرو بهعنوان ابزاری در دست ایران عمل میکند.»
در پی این اظهارات، هم دولت عراق و هم سازمان حشد الشعبی واکنش نشان دادند.
دفتر رسانهای نخستوزیر عراق اعلام کرد که محمد شیاع السودانی از مقر ریاست حشد الشعبی بازدید کرده و تاکید کرده است که دولت در برابر هرگونه هدف قرار دادن نیروهای حشد الشعبی، کوتاهی نخواهد کرد.
سازمان حشد الشعبی نیز در بیانیهای تند، بن فرحان را «سگآبیِ وحشتزده» توصیف و اعلام کرد: «این نیرو، برخلاف ادعاها، محصول ایران نیست بلکه زاییده یک موقعیت کاملا عراقی است.»
این سازمان ۲۰ بهمن اعلام کرده بود در هیچ جنگی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، شرکت نخواهد کرد. با وجود این، پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در ایران، تنشهایی در عراق بروز کرد و سفارت آمریکا در بغداد هدف چند حمله قرار گرفت.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۲۷ اسفند به نقل از نیروهای امنیتی عراق گزارش داد سفارت آمریکا در بغداد بامداد چهارشنبه بار دیگر هدف حمله پهپادی قرار گرفت و صدای انفجاری در این منطقه شنیده شد.
شامگاه ۲۶ اسفند نیز سفارت آمریکا در بغداد هدف حمله قرار گرفت.
این حملات خسارت جانی به دنبال نداشت.
این تازهترین موارد از چندین حمله به سفارت آمریکا در پایتخت عراق در دو هفته گذشته بود و در حالی رخ داد که وزارت خارجه ایالات متحده به همه سفارتخانههای خود در سراسر جهان دستور داده بود به دلیل «وضعیت جاری در خاورمیانه و احتمال سرایت آن به دیگر نقاط»، بیدرنگ یک ارزیابی امنیتی تازه صورت دهند.
از سوی دیگر، سفارت آمریکا در بغداد ۲۷ اسفند اعلام کرد جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن، «یک تهدید جدی برای امنیت عراق» محسوب میشوند.
هدف قرار دادن حشد الشعبی
بر اساس گزارشهای منتشر شده از عراق، حملات به گروههای مسلح در این کشور اکنون به مقرهای عملیاتی گروه حشد الشعبی نیز کشیده شده است؛ در حالی که این نیروها برخی از پایگاههای خود را در منطقه نینوا تخلیه کردهاند.
از سوی دیگر، حمله به مرکز پشتیبانی دیپلماتیک آمریکا در بغداد، تعهد یکی از گروههای عراقی مبنی بر توقف حملات به مدت پنج روز را نقض کرد.
اواخر شامگاه ۲۸ اسفند و بامداد جمعه ۲۹ اسفند، مرکز پشتیبانی دیپلماتیک آمریکا در نزدیکی فرودگاه بینالمللی بغداد، چندین بار هدف حمله قرار گرفت.
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور شب گذشته علیمحمد نائینی، سخنگو و رییس بخش روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را کشته است.
در بیانیه منتشرشده آمده است نائینی طی سالهای گذشته مسئولیتهای متعددی در حوزه تبلیغات و سخنگویی بر عهده داشت و در دو سال اخیر «مهره اصلی تبلیغات سپاه» بوده است.
ارتش اسرائیل مدعی شد او در چارچوب مسئولیت خود، به ترویج آنچه «تبلیغات تروریستی» خوانده شده در میان گروههای نیابتی در خاورمیانه میپرداخته است. در این بیانیه همچنین آمده است کشته شدن نائینی به «زنجیره حذف دهها تن از مهرههای ارشد رژیم» در عملیات موسوم به «غرش شیران» افزوده شده و حملات علیه فرماندهان جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.