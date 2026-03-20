دان بیکن، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به اعدام سه معترض ایرانی، این اقدام را یکی از دلایل ضرورت تغییر حکومت در ایران دانست.
او با بازنشر خبر اعدام صالح محمدی، کشتیگیر ۱۹ ساله، مهدی قاسمی و سعید داودی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این اعدامها «یکی از ۳۰ هزار دلیلی است که چرا این حکومت قاتل باید برود».
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد چهار دامنه اینترنتی مرتبط با یک گروه هکری وابسته به حکومت ایران را توقیف کرده است؛ از جمله دامنهای که برای اعلام مسئولیت حمله سایبری به یک شرکت فناوری پزشکی آمریکایی استفاده شده بود. به گفته مقامهای آمریکایی، این دامنهها همچنین توسط وزارت اطلاعات حکومت ایران برای انتشار دادههای حساس و اعلام حملات سایبری به کار میرفتند.
بر اساس این گزارش، گروه «حنظله» که به نهادهای اطلاعاتی حکومت ایران نسبت داده میشود، علاوه بر حملات سایبری، اقدام به انتشار اطلاعات افراد و ارسال تهدیدهای مرگ علیه مخالفان ایرانی و روزنامهنگاران کرده است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که همزمان با تشدید درگیریها در منطقه، فعالیتهای سایبری نیز به بخشی از تنشهای میان حکومت ایران و آمریکا تبدیل شده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، بحرین خواستار برگزاری نشست فوری و غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل درباره آنچه «حملات بزدلانه ایران» به کشورهای خلیج فارس، اردن و دیگر کشورها خوانده شده، شده است.
جمال الروایعی، سفیر بحرین در سازمان ملل، اعلام کرد این درخواست به دلیل تداوم این حملات مطرح شده است. او افزود که بحرین و بسیاری از اعضای ۱۵ عضو شورای امنیت بر لزوم اجرای قطعنامه ۱۱ مارس تاکید دارند؛ قطعنامهای که خواستار توقف فوری حملات به کشورهای خلیج فارس و هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، از جمله تاسیسات انرژی، است.
این قطعنامه با ۱۳ رای موافق و بدون رای مخالف (با رای ممتنع روسیه و چین) تصویب شده بود و همچنین از [حکومت] ایران میخواهد هرگونه اقدام یا تهدید برای بستن یا اختلال در ناوبری در تنگه هرمز را متوقف کند؛ گذرگاهی حیاتی که حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور میکند.
الروایعی در پاسخ به گزارشها درباره تلاش احتمالی برای ارائه قطعنامهای جدید در زمینه آزادی ناوبری، از اظهار نظر خودداری کرد.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، پنجشنبه ۲۸ اسفند، طی بیانیهای اعلام کرد که با گذشت نزدیک به سه هفته از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ایران، پیامدهای این جنگ بهطور نامتناسبی غیرنظامیان را هدف قرار داده و وضعیت انسانی در کشور رو به وخامت است.
به گفته او، حملات بهطور فزایندهای مناطق پرجمعیت و زیرساختهای حیاتی، از جمله تاسیسات انرژی مانند پارس جنوبی را هدف قرار داده و در صورت ادامه، میتواند پیامدهای انسانی، اقتصادی و زیستمحیطی گسترده و بلندمدتی به همراه داشته باشد.
بر اساس این بیانیه، در جریان حملات، طیف گستردهای از اهداف غیرنظامی در ایران، از جمله مجتمعهای مسکونی، مراکز درمانی، مدارس و زیرساختهای حیاتی آسیب دیدهاند. همچنین اختلال در تامین برق و کمبود کالاهای اساسی مانند دارو، سوخت و شیر خشک گزارش شده است.
تورک با تاکید بر اینکه هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی و مصداق جنایت جنگی است، خواستار رعایت تعهدات حقوقی از سوی همه طرفها و جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان شد.
او همچنین نسبت به وضعیت داخلی ایران ابراز نگرانی کرد و از ادامه سرکوبها، بازداشتها، محدودیت اینترنت و گزارشهایی درباره اعدامها و شرایط نگرانکننده زندانیان سیاسی خبر داد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در پایان خواستار تشدید تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش و جلوگیری از تلفات بیشتر غیرنظامیان در ایران و منطقه شد.
دستگاه امنیت دولتی امارات متحده عربی اعلام کرد یک شبکه «تروریستی» مرتبط با حزبالله لبنان و حکومت ایران را که تحت پوشش فعالیتهای تجاری در داخل کشور فعال بود، شناسایی و متلاشی کرده و اعضای آن را بازداشت کرده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی امارات (وام)، این شبکه با تامین مالی و هدایت خارجی، در تلاش برای نفوذ در اقتصاد ملی و اجرای طرحهایی با هدف تهدید ثبات مالی کشور بوده است. مقامهای امنیتی امارات اعلام کردند این گروه با نقض قوانین اقتصادی، در فعالیتهایی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم دست داشت و امنیت ملی را تهدید میکرد.
دستگاه امنیتی امارات تاکید کرد که هرگونه سوءاستفاده از اقتصاد یا نهادهای مدنی برای اهداف خرابکارانه با برخورد قاطع مواجه خواهد شد و هیچگونه دخالت خارجی که امنیت و ثبات کشور را تهدید کند، تحمل نخواهد شد.
به گزارش رویترز، رهبران اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل از کمیسیون اروپا خواستهاند به کشورهای عضو برای اتخاذ اقدامات موقت و هدفمند جهت مهار افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ در ایران کمک کند.
بر اساس پیشنویس بیانیه مشترک، این اقدامات باید ضمن حفظ مشوقهای سرمایهگذاری بلندمدت، به توسعه سریعتر انرژیهای تجدیدپذیر کمک کرده و رقابت منصفانه در بازار داخلی اتحادیه را تضمین کند.
رهبران ۲۷ کشور عضو همچنین خواستار کاهش تنش در ایران و منطقه شده و بر لزوم حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختها و احترام کامل به قوانین بینالملل تاکید کردهاند. در این بیانیه همچنین بر توقف حملات به تاسیسات حیاتی، از جمله زیرساختهای انرژی و آب، تاکید شده است.
این درخواستها در حالی مطرح شده که نگرانیها درباره تاثیر جنگ ایران بر اقتصاد جهانی و بازارهای انرژی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.