برافروختن شمع در لندن به یاد جاویدنامان انقلاب ملی
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد که ایرانیان مقیم لندن در آخرین پنجشنبه سال کنار تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان شمع روشن کردند.
به گزارش آسوشیتدپرس، بحرین خواستار برگزاری نشست فوری و غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل درباره آنچه «حملات بزدلانه ایران» به کشورهای خلیج فارس، اردن و دیگر کشورها خوانده شده، شده است.
جمال الروایعی، سفیر بحرین در سازمان ملل، اعلام کرد این درخواست به دلیل تداوم این حملات مطرح شده است. او افزود که بحرین و بسیاری از اعضای ۱۵ عضو شورای امنیت بر لزوم اجرای قطعنامه ۱۱ مارس تاکید دارند؛ قطعنامهای که خواستار توقف فوری حملات به کشورهای خلیج فارس و هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، از جمله تاسیسات انرژی، است.
این قطعنامه با ۱۳ رای موافق و بدون رای مخالف (با رای ممتنع روسیه و چین) تصویب شده بود و همچنین از [حکومت] ایران میخواهد هرگونه اقدام یا تهدید برای بستن یا اختلال در ناوبری در تنگه هرمز را متوقف کند؛ گذرگاهی حیاتی که حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور میکند.
الروایعی در پاسخ به گزارشها درباره تلاش احتمالی برای ارائه قطعنامهای جدید در زمینه آزادی ناوبری، از اظهار نظر خودداری کرد.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، پنجشنبه ۲۸ اسفند، طی بیانیهای اعلام کرد که با گذشت نزدیک به سه هفته از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ایران، پیامدهای این جنگ بهطور نامتناسبی غیرنظامیان را هدف قرار داده و وضعیت انسانی در کشور رو به وخامت است.
به گفته او، حملات بهطور فزایندهای مناطق پرجمعیت و زیرساختهای حیاتی، از جمله تاسیسات انرژی مانند پارس جنوبی را هدف قرار داده و در صورت ادامه، میتواند پیامدهای انسانی، اقتصادی و زیستمحیطی گسترده و بلندمدتی به همراه داشته باشد.
بر اساس این بیانیه، در جریان حملات، طیف گستردهای از اهداف غیرنظامی در ایران، از جمله مجتمعهای مسکونی، مراکز درمانی، مدارس و زیرساختهای حیاتی آسیب دیدهاند. همچنین اختلال در تامین برق و کمبود کالاهای اساسی مانند دارو، سوخت و شیر خشک گزارش شده است.
تورک با تاکید بر اینکه هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی و مصداق جنایت جنگی است، خواستار رعایت تعهدات حقوقی از سوی همه طرفها و جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان شد.
او همچنین نسبت به وضعیت داخلی ایران ابراز نگرانی کرد و از ادامه سرکوبها، بازداشتها، محدودیت اینترنت و گزارشهایی درباره اعدامها و شرایط نگرانکننده زندانیان سیاسی خبر داد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در پایان خواستار تشدید تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش و جلوگیری از تلفات بیشتر غیرنظامیان در ایران و منطقه شد.
دستگاه امنیت دولتی امارات متحده عربی اعلام کرد یک شبکه «تروریستی» مرتبط با حزبالله لبنان و حکومت ایران را که تحت پوشش فعالیتهای تجاری در داخل کشور فعال بود، شناسایی و متلاشی کرده و اعضای آن را بازداشت کرده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی امارات (وام)، این شبکه با تامین مالی و هدایت خارجی، در تلاش برای نفوذ در اقتصاد ملی و اجرای طرحهایی با هدف تهدید ثبات مالی کشور بوده است. مقامهای امنیتی امارات اعلام کردند این گروه با نقض قوانین اقتصادی، در فعالیتهایی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم دست داشت و امنیت ملی را تهدید میکرد.
دستگاه امنیتی امارات تاکید کرد که هرگونه سوءاستفاده از اقتصاد یا نهادهای مدنی برای اهداف خرابکارانه با برخورد قاطع مواجه خواهد شد و هیچگونه دخالت خارجی که امنیت و ثبات کشور را تهدید کند، تحمل نخواهد شد.
به گزارش رویترز، رهبران اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل از کمیسیون اروپا خواستهاند به کشورهای عضو برای اتخاذ اقدامات موقت و هدفمند جهت مهار افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ در ایران کمک کند.
بر اساس پیشنویس بیانیه مشترک، این اقدامات باید ضمن حفظ مشوقهای سرمایهگذاری بلندمدت، به توسعه سریعتر انرژیهای تجدیدپذیر کمک کرده و رقابت منصفانه در بازار داخلی اتحادیه را تضمین کند.
رهبران ۲۷ کشور عضو همچنین خواستار کاهش تنش در ایران و منطقه شده و بر لزوم حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختها و احترام کامل به قوانین بینالملل تاکید کردهاند. در این بیانیه همچنین بر توقف حملات به تاسیسات حیاتی، از جمله زیرساختهای انرژی و آب، تاکید شده است.
این درخواستها در حالی مطرح شده که نگرانیها درباره تاثیر جنگ ایران بر اقتصاد جهانی و بازارهای انرژی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامهای ترکیه گزارش داده است که همزمان با ادامه جنگ، ایران محدودیتهایی برای خروج شهروندان خود به مقصد ترکیه اعمال کرده؛ اقدامی که به کاهش قابل توجه تردد ایرانیان در مرز دو کشور منجر شده است.
مصطفی چیفتچی، وزیر کشور ترکیه، اعلام کرده است که از زمان آغاز جنگ، تعداد ایرانیانی که وارد ترکیه میشوند حدود یکچهارم تا یکسوم کاهش یافته است. به گفته او، در حالی که شهروندان ترکیه بدون محدودیت میتوانند وارد ایران شوند، ایران برای شهروندان خود محدودیت ایجاد کرده و مانع عبور آنها به سمت خاک ترکیه میشود. او زمان دقیق آغاز این محدودیتها را مشخص نکرده است.
بر اساس مشاهدات خبرنگاران خبرگزاری فرانسه در گذرگاه مرزی کاپیکوی، در روزهای ابتدایی جنگ، عبور ایرانیان به ترکیه همچنان امکانپذیر بود، هرچند تعداد آنها محدود گزارش شده است. در مقابل، مقامهای ترکیه از افزایش شمار افرادی خبر دادهاند که از ترکیه به ایران بازمیگردند، هرچند آماری رسمی در اینباره منتشر نشده است.
مرز ایران و ترکیه به طول حدود ۵۰۰ کیلومتر دارای سه گذرگاه رسمی است. دو کشور در تاریخ ۱۱ اسفند توافق کردند که سفرهای یکروزه را به حالت تعلیق درآورند. به گفته وزیر کشور ترکیه، وضعیت گذرگاهها بهطور مستمر تحت نظارت است و در حال حاضر مشکل خاصی در مرزها گزارش نشده است.
آخرین آمار رسمی مربوط به تردد مرزی به ۱۳ اسفند بازمیگردد؛ زمانی که حدود ۲ هزار نفر در هر جهت از مرز عبور میکردند. از آن زمان تاکنون، آمار جدیدی منتشر نشده است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که کشورهای همسایه ایران پیشتر نسبت به احتمال شکلگیری موجی از پناهجویان در پی تشدید درگیریها ابراز نگرانی کرده بودند. با این حال، با وجود گذشت نزدیک به سه هفته از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل، چنین موجی تاکنون شکل نگرفته است.
ترکیه در حال حاضر میزبان بیش از ۷۴ هزار شهروند ایرانی دارای اقامت و حدود ۵ هزار پناهجوی ایرانی است؛ آماری که نشاندهنده حضور قابل توجه ایرانیان در این کشور است، اما هنوز نشانهای از افزایش ناگهانی مهاجرت در پی جنگ دیده نمیشود.