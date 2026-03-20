هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر پنج‌شنبه اعلام کرد در پی حملات آمریکا و اسرائیل به مقرهای حشدالشعبی در بغداد و دیگر استان‌ها، بیش از ۱۶۰ نفر از نیروهای این سازمان کشته و زخمی شده‌اند.

به گفته او، این حملات تاکنون بیش از ۶۰ کشته و ۱۰۰ زخمی بر جای گذاشته است.

العامری از مجلس نمایندگان عراق، دولت و به‌ویژه وزیر امور خارجه این کشور خواست برای «پایان دادن فوری و جدی به این حملات» اقدام کنند.