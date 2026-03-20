یک نیروی ذخیره ۲۶ ساله ارتش اسرائيل به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی بازداشت شد
پلیس و سازمان امنیت داخلی اسرائیل از بازداشت یک نیروی ذخیره ۲۶ ساله ارتش در سامانه پدافند هوایی گنبد آهنین، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی خبر دادند.
هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر پنجشنبه اعلام کرد در پی حملات آمریکا و اسرائیل به مقرهای حشدالشعبی در بغداد و دیگر استانها، بیش از ۱۶۰ نفر از نیروهای این سازمان کشته و زخمی شدهاند.
به گفته او، این حملات تاکنون بیش از ۶۰ کشته و ۱۰۰ زخمی بر جای گذاشته است.
العامری از مجلس نمایندگان عراق، دولت و بهویژه وزیر امور خارجه این کشور خواست برای «پایان دادن فوری و جدی به این حملات» اقدام کنند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیهای کشته شدن علیمحمد نایینی، معاون روابط عمومی و سخنگوی این نهاد، را در آنچه «حمله تروریستی آمریکایی–صهیونیستی» خوانده، تایید کرد.
در این بیانیه، نایینی «مجاهد عرصه فرهنگ و رسانه» توصیف شده و از سوابق او در حوزه تبلیغات و مستندسازی جنگ ایران و عراق و سخنگویی سپاه در سالهای اخیر، از جمله در عملیاتهای موسوم به «وعده صادق ۲، ۳ و ۴»، یاد شده است.
بر اساس پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، صبح جمعه چند جنگنده از منطقه سرخون در استان چهارمحال و بختیاری عبور کردند و حدود پنج انفجار همراه با لرزش گزارش شده است.
همچنین چندین مخاطب از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در اهواز خبر دادهاند. به گفته آنان، حوالی ساعت ۱۰ صبح در مناطق کوروش و شیبان اهواز نیز صدای انفجار شنیده شده است.
در پیامی دیگر آمده است بامداد جمعه در شاهینشهر نیز صدای جنگندهها و سپس یک انفجار مهیب گزارش شده است.
کانال تلگرام مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، پیامی منتسب به او منتشر کرد که در آن کشته شدن اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را به مسعود پزشکیان و ماموران وزارت اطلاعات تبریک و تسلیت گفته است.
در این پیام منتسب به مجتبی خامنهای آمده که جای خالی خطیب باید با «تلاش مضاعف» دیگر مسئولان و ماموران وزارت اطلاعات جبران شود. در ادامه نیز تاکید شده که باید امنیت از دشمنان داخلی و خارجی سلب شود.
انتشار این پیام در حالی است که از زمان معرفی مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی، هیچ تصویر یا ویدیوی واقعی از او منتشر نشده و همزمان گمانهزنیهایی درباره کشته شدن، زخمی شدن یا بدشکل شدن و آسیبدیدگی شدید او در پی حملات آمریکا و اسرائیل مطرح شده است.
سازمان حقوقبشری «فرانت لاین دیفندرز» (مدافعان حقوق بشر) در بیانیهای در آستانه نوروز، خواستار آزادی فوری مدافعان حقوق بشر بازداشتشده در ایران شد و نسبت به تشدید درگیریها و پیامدهای آن برای زندانیان هشدار داد.
این سازمان اعلام کرد که همزمان با قطع اینترنت در ایران و تشدید محدودیتهای آزادی بیان در کشورهای خلیج فارس، دستکم سه مدافع حقوق بشر و روزنامهنگار در ایران در میان صدها مورد بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قرار گرفتهاند.
فرانت لاین دیفندرز با اشاره به ناپدید شدن سهیل عربی، بازداشت مژگان اینانلو و مرخصی یکهفتهای شریفه محمدی، از مقامهای جمهوری اسلامی خواست همه مدافعان حقوق بشر زندانی، از جمله نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، محمد نجفی، محمدرضا فقیهی، رضا خندان، احمدرضا حائری، طاهر نقوی، جواد علیکردی، هاشم خواستار و مسعود فرهیخته را آزاد کنند.
این سازمان همچنین با ابراز نگرانی از وخامت شرایط زندانهای ایران در سایه تشدید درگیریهای جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، خواهان آزادی یا اعطای مرخصی به زندانیان حقوق بشری بر پایه ملاحظات انسانی شد.