چین: همه طرفها مسوولیت دارند تامین باثبات و بدون مانع انرژی را تضمین کنند
وزارت خارجه چین درباره احتمال لغو تحریمهای آمریکا علیه نفت روی آب ایران اعلام کرد همه طرفها مسوولیت دارند تامین باثبات و بدون مانع انرژی را تضمین کنند.
کانال تلگرام مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، پیامی منتسب به او منتشر کرد که در آن کشته شدن اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را به مسعود پزشکیان و ماموران وزارت اطلاعات تبریک و تسلیت گفته است.
در این پیام منتسب به مجتبی خامنهای آمده که جای خالی خطیب باید با «تلاش مضاعف» دیگر مسئولان و ماموران وزارت اطلاعات جبران شود. در ادامه نیز تاکید شده که باید امنیت از دشمنان داخلی و خارجی سلب شود.
انتشار این پیام در حالی است که از زمان معرفی مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی، هیچ تصویر یا ویدیوی واقعی از او منتشر نشده و همزمان گمانهزنیهایی درباره کشته شدن، زخمی شدن یا بدشکل شدن و آسیبدیدگی شدید او در پی حملات آمریکا و اسرائیل مطرح شده است.
سازمان حقوقبشری «فرانت لاین دیفندرز» (مدافعان حقوق بشر) در بیانیهای در آستانه نوروز، خواستار آزادی فوری مدافعان حقوق بشر بازداشتشده در ایران شد و نسبت به تشدید درگیریها و پیامدهای آن برای زندانیان هشدار داد.
این سازمان اعلام کرد که همزمان با قطع اینترنت در ایران و تشدید محدودیتهای آزادی بیان در کشورهای خلیج فارس، دستکم سه مدافع حقوق بشر و روزنامهنگار در ایران در میان صدها مورد بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قرار گرفتهاند.
فرانت لاین دیفندرز با اشاره به ناپدید شدن سهیل عربی، بازداشت مژگان اینانلو و مرخصی یکهفتهای شریفه محمدی، از مقامهای جمهوری اسلامی خواست همه مدافعان حقوق بشر زندانی، از جمله نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، محمد نجفی، محمدرضا فقیهی، رضا خندان، احمدرضا حائری، طاهر نقوی، جواد علیکردی، هاشم خواستار و مسعود فرهیخته را آزاد کنند.
این سازمان همچنین با ابراز نگرانی از وخامت شرایط زندانهای ایران در سایه تشدید درگیریهای جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، خواهان آزادی یا اعطای مرخصی به زندانیان حقوق بشری بر پایه ملاحظات انسانی شد.
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامات نظامی آمریکایی نوشت که ایالات متحده و متحدانش، عملیات خود را برای بازگشایی تنگه هرمز، تشدید کردهاند.
این روزنامه در گزارش خود خبر داد: «ایالات متحده و متحدانش جتهای تهاجمی را برای حمله به کشتیهای نیروی دریایی ایران بر فراز خطوط دریایی و هلیکوپترهای آپاچی را برای سرنگونی پهپادهای مرگبار ایران اعزام کردهاند.»
وزارت دفاع عربستان سعودی از رهگیری و انهدام ۱۸ پهپاد در این کشور خبر داد.
در بحرین صدای انفجار شنیده شد و سقوط ترکش به آتشسوزی محدود انجامید.
امارات متحده عربی از مقابله با تهدید موشکی خبر داد و ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد چند موشک از سوی ایران شلیک شده است.
علیمحمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران، گفت: «تولید موشک در طول جنگ ادامه دارد و هیچ کمبودی در ذخایر وجود ندارد.»
نائینی افزود: «شگفتانههایی برای دشمن داریم. هر میزان پیش برویم نبردها، نبردهای متحیرکننده، پیچیدهتر و همراه با شگفتانه خواهد بود.»
به گفته او، نمره صنعت موشکی جمهوری اسلامی ۲۰ است و «هیچ نگرانیای در این رابطه وجود ندارد».