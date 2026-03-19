انهدام شش پهپاد در مناطق ریاض و الشرقیه در عربستان سعودی
وزارت دفاع عربستان سعودی از رهگیری و انهدام شش پهپاد در مناطق ریاض و الشرقیه خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام سه نفر از معترضان بازداشتشده در انقلاب ملی ایرانیان به اتهام «قتل دو مامور نیروی انتظامی» و «اقدام عملیاتی» برای اسرائیل و آمریکا خبر داد.
این خبرگزاری حکومتی، پنجشنبه ۲۸ اسفند، اسامی اعدامشدگان را مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعيد داودی اعلام کرد.
میزان نوشت که از دیگر اتهامهای این افراد «تحريک مردم به جنگ و كشتار به قصد بر هم زدن امنيت كشور» بوده است.
جمهوری اسلامی ۲۷ اسفند نیز از اعدام کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد.
خبرگزاری میزان در متن کوتاه خبر اعدام کیوانی نوشت که این فرد «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد».
طبق روال گذشته، نهادهای امنیتی و قضایی حکومت ایران از اینگونه اتهامات برای صدور احکام زندان یا اعدام علیه معترضان بازداشتشده یا زندانیان سیاسی و عقیدتی استفاده میکنند.
این خبرگزاری زمان اجرای احکام اعدام سه متهم در قم را صبح پنجشنبه ۲۸ اسفند اعلام کرد؛ در حالی که حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا ۹ بهمن نوشت که ایالات متحده از گزارشها درباره وضعیت محمدی، قهرمان ۱۹ ساله کشتی، که با خطر اعدام قریبالوقوع روبهروست، عمیقا نگران است: «رژیم جمهوری اسلامی ایران، جوانان را قتلعام و آینده ایران را ویران میکند. ما از رژیم ایران میخواهیم اجرای حکم اعدام صالح محمدی و تمامی افرادی را که برای دستیابی به حقوق بنیادین خود به مرگ محکوم شدهاند، متوقف کند.»
ایراناینترنشنال ۲۲ بهمن در گزارشی خبر داد دادگاه کیفری یک استان قم، محمدی را به اتهام «قتل عمد» به «اعدام علنی در میدان نبوت قم از طریق چوبه دار» محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، در حکم اولیه دادگاه آمده بود شب ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان نبوت قم، گروهی به سمت ماموران «کوکتل مولوتف» پرتاب کردند و محمد قاسمی هماپور، مامور یگان ویژه فراجا، پس از سقوط از موتورسیکلت با ضربات «چاقو و شمشیر» کشته شد.
دادگاه این جراحت را به «چاقوی صالح محمدی» نسبت داده و مبنای اطمینان خود را «اقرارهای اخذ شده در بازجویی» اعلام کرده بود.
این اتهامات در حالی مطرح شد که به گفته نزدیکان محمدی، او هنگام وقوع حادثه در خانه عمویش بوده؛ اما دادگاه از احضار شاهدان خودداری کرد. همچنین به گواه ملیپوشان، مربیان و همباشگاهیهای او، محمدی هرگز چاقو نداشته است.
رسانه رسمی قوه قضاییه نوشت که رسیدگی به پرونده افراد اعدامشده «با حضور وکلای تعیینی و تسخیری» انجام شد و اجرای حکم دادگاه پس از «تایید دیوان عالی کشور و استیذان» صورت گرفت.
طبق قانون مجازات اسلامی، احکام اعدام باید به امضای رهبر جمهوری اسلامی برسد که این اختیار به رییس قوه قضاییه واگذار شده است. این رویه، «استیذان» نامیده میشود.
مناطق مختلف ایران از گیلان تا خوزستان، از جمله چند شناور نیروی دریایی در بندر انزلی چهارشنبه شب ۲۷ اسفند و بامداد پنجشنبه هدف حملات هوایی اسرائیل و آمریکا قرار گرفت.
بر اساس پیامهای دریافتی از مخاطبان، چندین نقطه از تهران، در شرق، غرب و مرکز شهر، از جمله فرمانیه، نارمک و سید خندان و همچنین شهر قدس، چهارشنبه شب و بامداد پنجشنبه هدف حمله هوایی قرار گرفتند. در کرج نیز صدای انفجار شنیده شد.
کشتیسازی و پادگان نیروی دریایی در بندر انزلی از جمله مناطقی بود که هدف حمله هوایی قرار گرفت و به گفته شهروندان، چند کشتی در آتش سوخت. پیامهایی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در مناطق دیگری از گیلان از جمله فومن شنیده شد.
میناب در هرمزگان، کنارک در سیستان و بلوچستان، جنوب جزیره قشم و بندر عباس بارها مورد هدف قرار گرفتند.
گلستان اهواز، شهرک نمکیان شهرستان شیبان، صنایع الکترونیک و منطقه امیرکبیر شیراز و کلانتری گلدیس در شاهین شهر اصفهان، هدف حمله هوایی قرار گرفتند. در ساری نیز صدای انفجار شنیده شد. شهروندان در پیامهای خود همچنین اعلام کردند که از کوههای اطراف سیریک و خمیر در هرمزگان موشک شلیک شد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد دولت دونالد ترامپ در حال بررسی استقرار هزاران سرباز آمریکایی برای تقویت عملیات خود در خاورمیانه است.
وال استریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت ترامپ پس از حمله اسرائیل به میدان گازی پارس جنوبی، دیگر نمیخواهد حمله دیگری به زیرساختهای انرژی ایران انجام شود.
در همین حال، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا اعلام کرد برخی تاسیسات نفتی و گازی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر به اهداف «مستقیم و مشروع» تبدیل شدهاند و از ساکنان اطراف این مراکز خواست فورا مناطق یادشده را ترک کنند.
مصر حملات به تاسیسات نفت و گاز عربستان سعودی، قطر، امارات و پارس جنوبی را محکوم کرد. همچنین کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور از کارگران خواست از حضور در مراکز کاری و صنعتی که در معرض خطر جدی حملات نظامی قرار دارند، خودداری کنند.
واشینگتن پست نیز گزارش داد مقامهای آمریکایی پهپادهای ناشناسی را بر فراز پایگاه مک نایر، محل اقامت مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، و پت هگست، وزیر جنگ این کشور، شناسایی کردهاند.
در بیانیهای مشترک، کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای اسلامی خواستار توقف حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه شدند.
دیگر تحولات این روز را اینجا بخوانید
شرکت دولتی انرژی قطر با انتشار بیانیهای اعلام کرد که چند تاسیسات گاز طبیعی مایع (الانجی) بامداد پنجشنبه مورد حمله موشکی قرار گرفتند.
این شرکت گفت که این حملات باعث آتشسوزیهای بزرگ و خسارات گسترده شده است.
به نوشته بیانیه، این حملات پس از حمله چهارشنبه به شهر صنعتی راسلفان روی داده است.
این شرکت گفت که هیچ تلفاتی گزارش نشده است.