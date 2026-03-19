ترامپ در پی الزام کشتیهای تحت اسکورت آمریکا در تنگه هرمز به دریافت بیمه آمریکایی است
فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت ترامپ طرحهایی را بررسی کرده است که بر اساس آن کشتیهای تجاری که با اسکورت نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز عبور میکنند، ملزم شوند بیمهای با پشتوانه دولت آمریکا خریداری کنند.
بر اساس این گزارش، این پیشنهاد اسکورت دریایی را به برنامهای مرتبط میکند که از سوی شرکت توسعه مالی آمریکا با همکاری شرکت بیمه چاب هدایت میشود و ممکن است کشتیها را ملزم کند پوشش بیمه بدنه، ماشینآلات و محموله را از طریق این طرح دریافت کنند نه از بازار خصوصی.