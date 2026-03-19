خبرگزاری رویترز گزارش داد دولت دونالد ترامپ در حال بررسی استقرار هزاران سرباز آمریکایی برای تقویت عملیات خود در خاورمیانه است.

وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت ترامپ پس از حمله اسرائیل به میدان گازی پارس جنوبی، دیگر نمی‌خواهد حمله دیگری به زیرساخت‌های انرژی ایران انجام شود.

در همین حال، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد برخی تاسیسات نفتی و گازی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر به اهداف «مستقیم و مشروع» تبدیل شده‌اند و از ساکنان اطراف این مراکز خواست فورا مناطق یادشده را ترک کنند.

مصر حملات به تاسیسات نفت و گاز عربستان سعودی، قطر، امارات و پارس جنوبی را محکوم کرد. همچنین کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور از کارگران خواست از حضور در مراکز کاری و صنعتی که در معرض خطر جدی حملات نظامی قرار دارند، خودداری کنند.

واشینگتن پست نیز گزارش داد مقام‌های آمریکایی پهپادهای ناشناسی را بر فراز پایگاه مک نایر، محل اقامت مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، و پت هگست، وزیر جنگ این کشور، شناسایی کرده‌اند.

در بیانیه‌ای مشترک، کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای اسلامی خواستار توقف حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه شدند.

