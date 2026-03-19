فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا: اهل شعار نیستیم، به گفتههایمان عمل میکنیم
علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، با اشاره به تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه آمریکا و اسرائیل گفت: «ما اهل شعار نیستیم. به آنچه میگوییم عمل میکنیم و این را در عمل ثابت کردهایم و در ادامه نیز چنین خواهد بود.»
اجلاس سران اتحادیه اروپا که در بروکسل، مقر اصلی بیشتر نهادهای این اتحادیه و پایتخت بلژیک در جریان است، تحت تاثیر شدید جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و افزایش قیمت انرژی قرار گرفته است.
اجلاس دو روزه رهبران اتحادیه اروپا، پنجشنبه ۲۸ اسفند آغاز شد.
در شرایطی که جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی وارد سومین هفته خود شده، سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با پیامدهای سنگینی همچون جهش بیسابقه قیمت انرژی و معماهای پیچیده امنیتی دستوپنجه نرم میکنند.
در نخستین دقایق آغاز این نشست، بارت دیوور، نخستوزیر بلژیک، به عنوان نخستین رهبری که وارد محل اجلاس شد، موضع قاطع اروپا را تکرار کرد.
او با تاکید بر اینکه قیمت انرژی «اولویت اصلی» است، درباره تنشها گفت: «هیچ تمایلی از سوی بلژیک برای مشارکت در این جنگ وجود ندارد؛ ما این جنگ را شروع نکردهایم و خواهان آن نیستیم.»
این موضعگیری در حالی اتخاذ شد که پایتختهای اروپایی درخواستهای مکرر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای اعزام ناوگان دریایی به منظور بازگشایی تنگه هرمز را رد کردهاند.
پیش از این نیز فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، و امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، با تاکید بر سیاست عدم مداخله، اعلام کرده بودند اروپا آغازکننده این بحران نبوده است.
تلاطم در بازار انرژی و هراس از تورم افسارگسیخته
انسداد نسبی تنگه هرمز که شاهرگ حیاتی انتقال ۲۰ درصد از نفت و گاز مایع جهان است، قیمت جهانی نفت را افزایش داده است.
در همین رابطه، راب یتن، نخستوزیر هلند، هنگام ورود به اجلاس بروکسل هشدار داد جنگ در ایران باعث جهش قیمت انرژی شده است.
او افزود اتحادیه اروپا باید فورا از مصرفکنندگان و صاحبان کسبوکار در برابر پیامدهای ویرانگر این وضعیت محافظت کند.
در همین راستا، آنتونیو کوستا، رییس شورای اروپا، با نگاهی راهبردی به بحران کنونی تاکید کرد: «ما باید بخشهای انرژی و مخابرات را یکپارچه کنیم، برنامه سادهسازی قوانین را دنبال کنیم و سرمایهگذاری بیشتری در حوزه نوآوری انجام دهیم.»
او همچنین درباره ضرورت کاهش وابستگی به بازارهای متلاطم خارجی گفت: «بهترین راه برای داشتن یک چشمانداز قابل پیشبینی و قابل اعتماد در حوزه انرژی، افزایش تولیدات داخلی است.»
همزمان با این رایزنیها، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به جمع سران اتحادیه اروپا میپیوندد تا درباره دفاع از چندجانبهگرایی و مهار بحرانهای بینالمللی، از جمله وضعیت وخیم در لبنان، غزه و کرانه باختری، گفتوگو کند.
گام بلند به سوی استقلال راهبردی و امنیت دفاعی
در سایه فرسایشی شدن جنگ روسیه با اوکراین و ابهام در تعهدات امنیتی ایالات متحده، اتحادیه اروپا تلاش برای دستیابی به «استقلال راهبردی» را سرعت بخشیده است.
در این اجلاس، طرحهای ارتقای آمادگی دفاعی و راهاندازی پروژههای مشترک در حوزه سامانههای پهپادی و پدافندی بررسی میشود.
همچنین برنامه «یک اروپا، یک بازار» با هدف تقویت بازار واحد و جذب سرمایهگذاری در بخش نوآوری و گذار انرژی، در دستور کار قرار دارد.
تحلیلگران این اقدامات را تلاشهایی برای کاهش وابستگی اروپا به قدرتهای خارجی، بهویژه آمریکا، توصیف میکنند.
بر اساس پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، در کرمانشاه، محدوده ظفر، خیابان کمیته امداد، در داخل یک مسجد پایگاهی برپا شده که به گفته مخاطب «مملو از پهپاد» است و نیروهای بسیج با سلاح از آن نگهبانی میکنند.
همچنین یک مخاطب گزارش داده طی سه روز گذشته شمار زیادی از نیروهای سرکوب با خودروهای مشکی در مدرسه دخترانه ابوعلیسینا در غرب تهران، چهارراه خسرو جنوبی و روبهروی دانشکده نفت، مستقر شدهاند.
در پیامی دیگر آمده است گروهی از نیروهای سپاه پاسداران در مدرسه سرور در روستای کولآباد مستقر شدهاند و نیز در کاشان، نیروهای امنیتی در مدرسه حیدری واقع در خیابان امیرکبیر، صادق اصفهانی، سر کوچه صادق سه حضور دارند.