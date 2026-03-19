حسین شمخانی ژوئیه ۲۰۲۵ به‌دلیل تامین میلیاردها دلار درآمد نفتی برای جمهوری اسلامی و روسیه، در فهرست تحریم‌های آمریکا ، بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار گرفت.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده او را با نام «هوگو هایک» شهروند دومینیکا شناسایی کرده است.

پروژه گزارش‌دهی جرائم و فساد سازمان‌یافته، موسوم به OCCRP، پنج‌شنبه ۲۸ اسفند اعلام کرد ابوالفضل شمخانی نیز با نام مستعار «سامی هایک» گذرنامه دومینیکا را در اختیار دارد. این در حالی است که او تاکنون تحریم نشده است.

بر اساس گزارش‌های پیشین، حسین شمخانی و نزدیکانش از برنامه دومینیکا برای اعطای شهروندی در ازای سرمایه‌گذاری استفاده کردند و با دریافت گذرنامه این کشور کوشیدند تا به سیستم بانکی بین‌المللی دسترسی پیدا کنند.

چهار ویلای لوکس در دوبی به ارزش ۲۹ میلیون دلار

اسناد املاک امارات متحده عربی که به ‌دست سازمان پروژه گزارش‌دهی جرائم و فساد سازمان‌یافته رسیده، نشان می‌دهد برادران شمخانی مالک دست‌کم چهار ویلای لوکس در دبی هستند که ارزش آنها در زمان خرید حدود ۲۹ میلیون دلار بوده است.

این دارایی‌ها با هویت‌های دومینیکایی آن‌ها به ثبت رسیده‌اند.

بر اساس این گزارش، برادران شمخانی در ابتدا با نام‌های ایرانی خود املاک لوکس دبی را خریداری کردند؛ «محمدحسین شمخانی» و «ابوالفضل علی شمخانی» ژوئیه ۲۰۱۹ به‌عنوان خریداران دو ویلا در مجموعه اختصاصی «گُلف پِلِیس» ثبت شدند.

در کاتالوگ این پروژه، گلف پلیس به‌عنوان یک مجتمع ویلایی لوکس با چمنزارهای سرسبز، مسیرهای پیاده‌روی پیچ‌درپیچ، پارک‌ها، باغ‌ها و فضاهای باز گسترده معرفی شده است.

همچنین تصاویر ویلای ابوالفضل شمخانی فضاهای داخلی مدرن، تراسی مجلل برای پذیرایی و استخری مشرف به زمین گلف را به نمایش می‌گذارد.

بر پایه گزارش‌ها، اسناد مالکیت این ویلاها اکنون با نام‌های مندرج در گذرنامه‌های دومینیکای آن‌ها، «هوگو هایک» و «سامی هایک»، ثبت شده است. هرچند زمان دقیق این تغییر روشن نیست، اما خریدهای بعدی برادران شمخانی نیز مستقیما با همین اسامی مستعار انجام گرفته‌اند.

شمخانی و خامنه‌ای در جریان حملات ۹ اسفند آمریکا و اسرائیل کشته شدند.

خرید املاک مجلل در جزیره جمیرا

طبق داده‌های املاک امارات، حسین ژوئیه ۲۰۲۲ با گذرنامه دومینیکایی خود ویلایی در جزیره «جمیرا بِی»، منطقه‌ای لوکس به شکل اسب آبی در سواحل دبی، خرید و ابوالفضل نیز در اکتبر همان سال با نام «سامی هایک» اقامتگاهی مجلل در همان منطقه تهیه کرد.

این املاک همچنان تحت همین اسامی در اختیار آنهاست.

روشن نیست که این دو برادر همچنان گذرنامه‌های دومینیکا را در اختیار دارند یا نه، هرچند گزارش‌ها حاکی است که مقامات این کشور در پی تحریم‌های آمریکا، گذرنامه حسین شمخانی را لغو کرده‌اند.

دومینیکا کشوری کوچک در دریای کارائیب است که برای طبیعت بکر، جنگل‌های بارانی و مناظر آتشفشانی‌اش شهرت دارد.

این کشور علاوه بر جذابیت‌های طبیعی، با اجرای برنامه اعطای شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری، موسوم به «گذرنامه طلایی»، در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته است.

ردپای برادران شمخانی در اروپا

استفاده برادران شمخانی از نام‌های مستعار «هایک» تنها به دارایی‌های شخصی در حوزه املاک محدود نبوده و ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.

نام مستعار ابوالفضل، «سامی هایک»، در سوابق شرکتی اروپا نیز به چشم می‌خورد. بر اساس اسناد ثبت شرکت در قبرس در نوامبر ۲۰۲۴، او با استفاده از گذرنامه دومینیکا و نشانی محل سکونت خود در ویلای «گلف پلیس» در دبی، به‌عنوان شریک محدود در Saleya Fund، صندوق سرمایه‌گذاری در قبرس، ثبت شده است.

هویت‌های دومینیکایی این دو برادر در اسناد یک شرکت دیگر نیز دیده می‌شود؛ شرکتی در ترکیه که وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را به‌دلیل مشارکت در انتقال غیرقانونی نفت برای روسیه و جمهوری اسلامی تحریم کرده است.

طبق سوابق، هوگو و سامی هایک از سهام‌داران موسس «شرکت صنایع شیمیایی انرژی سبز» بودند که سال ۲۰۲۱ در ترکیه به ثبت رسید. آن‌ها نوامبر ۲۰۲۳ سهام خود را به شرکت «میلاووس» مستقر در دبی منتقل کردند.

پیش‌تر در شهریور ۱۴۰۳، بلومبرگ فاش کرد شرکت میلاووس دوبی که حسین شمخانی گرداننده ارشد آن است، میلیاردها دلار از فروش کالا از مقصد ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر به جیب زده است.