یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال گفت: «به فرمان شاهزاده بر سر مزار جاویدنام‌ها، از جمله معین خشایاری، آمدیم تا با آن‌ها عهد ببندیم که قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان. جاوید شاه، پاینده ایران، تا ابد.»

جاویدنام معین خشایاری، ۳۳ ساله و اهل بندرعباس، در جریان اعتراضات ۱۹ دی، بر اثر شلیک مستقیم سلاح ساچمه‌ای ماموران جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد.

شماری از شهروندان در کنار خانواده سپهر شکری بر مزار این جاویدنام حضور یافتند و علی‌رغم استقرار ماموران امنیتی، یاد او را گرامی ‌داشتند و شعارهایی از جمله «ما ملت کبیریم، ایران رو پس می‌گیریم» سردادند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ماموران حکومت قصد داشتند با لگدمال کردن سنگ آرامگاه سپهر شکری، ضرب‌وشتم خانواده‌اش و تهدید حاضران به «تجاوز گروهی»، این تجمع را بر هم بزنند.

بر اساس ویدیو رسیده به ایران‌اینترنشنال، مادر سپهر در این مراسم خطاب به نیروهای سرکوب فریاد زد: «شما اسلحه دارید، بچه من سینه داشت.»

تهدید ماموران به «تجاوز گروهی» در حالی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر، خبر تجاوز و شکنجه دو تن از بازداشت‌شدگان در جریان انقلاب ملی، احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده است.

بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال، دو پرستار بیمارستان رجایی قلب تهران که ۱۸ دی‌ماه به‌دلیل تلاش برای مداوای معترضان بازداشت شده بودند، به شدیدترین شکل ممکن مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفتند.

در اوایل بهمن‌ماه، ویدیویی ۱۲ دقیقه‌ای از تلاش پدر سپهر شکری برای یافتن فرزندش در پزشکی قانونی کهریزک منتشر شد که در آن، او با صدایی آکنده از اضطراب و اندوه پی‌درپی فریاد می‌زد: «سپهر بابا، کجایی؟»

این صحنه‌ به یکی از تکان‌دهنده‌ترین نمادهای انقلاب ملی بدل شد و نگاه رسانه‌های جهانی را به ابعاد واقعی سرکوب در ایران معطوف کرد.

شهروندان همچنین بر مزار جاویدنامان عابدین خزایی، عرفان خزایی و ابوالقاسم بابایی در وحیدیه شهریار حاضر شدند و یاد آنان را گرامی‌ داشتند.

شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه ۶۰ خبر دادند هنگام مراجعه به آرامستان خاوران تهران برای گرامی‌داشت یاد عزیزان خود در آخرین پنج‌شنبه سال، با درهای بسته این مکان روبه‌رو شدند.

آن‌ها ناچار شدند دسته‌گل‌ها و تصاویر عزیزانشان را پشت درهای بسته آرامستان بگذارند.

مزار جاویدنامان مجید زنگنه و آرین نباتی در روستای نغندر مشهد نیز پنج‌شنبه ۲۸ اسفند میزبان شماری از هم‌وطنان بود.

گرامی‌داشت یاد جاویدنامان در سفره هفت‌سین

ایرانیان در داخل کشور و نقاط مختلف جهان می‌کوشند در کنار پاسداشت نوروز و سنت‌های دیرینه‌ ایرانی، روح اعتراض را زنده نگه دارند و آرمان آزادی ایران و رهایی از استبداد را به شکل‌های مختلف به نمایش بگذارند.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد یکی از ایرانیان پرچم شیروخورشید را در کنار دیوان حافظ در سفره هفت‌سین قرار داده است.

این مخاطب ویدیوی خود را با جمله‌ای از شاهزاده رضا پهلوی صداگذاری کرده است که می‌گوید: «امیدوارم این آخرین نوروز در تبعید باشد.»

بر اساس یکی دیگر از ویدیوهای ارسالی به ایران‌اینترنشنال، یک شهروند سبزه سفره هفت‌سین خود را با عکس‌های جاویدنامان انقلاب ملی آراسته است.

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در بیانیه‌ای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنه‌ای کشته شدند.

۲۳ بهمن، پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای ضمن محکوم کردن سرکوب خشونت‌بار مردم ایران هشدار داد کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.