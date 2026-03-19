مکرون از عراق خواست با گروههای مسلحِ هدفگیرنده منافع فرانسه مقابله کند
امانوئل مکرون، رییسجمهور فرانسه، از دولت عراق خواست با گروههای مسلحی که شهروندان و تاسیسات فرانسوی را هدف قرار میدهند مقابله کند.
بر اساس پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، در کرمانشاه، محدوده ظفر، خیابان کمیته امداد، در داخل یک مسجد پایگاهی برپا شده که به گفته مخاطب «مملو از پهپاد» است و نیروهای بسیج با سلاح از آن نگهبانی میکنند.
همچنین یک مخاطب گزارش داده طی سه روز گذشته شمار زیادی از نیروهای سرکوب با خودروهای مشکی در مدرسه دخترانه ابوعلیسینا در غرب تهران، چهارراه خسرو جنوبی و روبهروی دانشکده نفت، مستقر شدهاند.
در پیامی دیگر آمده است گروهی از نیروهای سپاه پاسداران در مدرسه سرور در روستای کولآباد مستقر شدهاند و نیز در کاشان، نیروهای امنیتی در مدرسه حیدری واقع در خیابان امیرکبیر، صادق اصفهانی، سر کوچه صادق سه حضور دارند.
ظهر پنجشنبه یک موشک از سوی جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل پرتاب شد که بنا بر اعلام ارتش اسرائیل، بدون رهگیری در منطقهای غیرمسکونی سقوط کرد.
گفتوگو با بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال
علی مطهری، نایبرییس پیشین مجلس، گفت دشمنان جمهوری اسلامی، علی خامنهای را کشتند، اما هنوز «تنبیه» نشدند و در صورت برقراری آتشبس، ممکن است چند ماه بعد دوباره حمله کنند.
مطهری گفت: «باید تضمین بگیریم که دوباره حمله نکنند و نیروهای آمریکایی از منطقه خارج شوند و اگر با ایران ترک جنگ کردند، نباید حزبالله تنها بماند و ترک جنگ با حزبالله هم باید انجام شود.»
او افزود اگر طرف مقابل درخواست «متارکه» جنگ کند، تصمیمگیری جمهوری اسلامی درباره این موضوع آزمونی سخت برای رهبر جدید و کل نظام خواهد بود.
یکی از مهندسان مستقر در عسلویه در پیامی به ایراناینترنشنال گفت پالایشگاههایی که هدف حمله قرار گرفتند، از طریق خط لوله دریایی تغذیه میشدند و این خطوط به سکوهای فراساحلی متصل هستند.
به گفته او، با هدف قرار گرفتن پالایشگاهها، سکوها نیز از مدار خارج شدهاند و در نتیجه دسترسی جمهوری اسلامی به منابع گازی متوقف میشود؛ منابعی که به گفته این مهندس، برای مردم ایران حفظ خواهد شد.
جزییات بیشتر با لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت این اتحادیه باید برای خروج از جنگ ایران تلاش کند و نه اینکه به تشدید آن دامن بزند.
او تاکید کرد پایان دادن به جنگ ایران به اندازه یافتن راهحلی برای بحران اوکراین اهمیت دارد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که از آرمانهای مردم ایران برای تغییر رژیم حمایت میکنیم اما هرگونه تغییر رژیم در ایران باید از درون باشد.