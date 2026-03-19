شهبانو فرح پهلوی نوروز را بزرگ‌ترین جشن باستانی ایرانیان و کهن‌ترین جشن سال نو در جهان دانست و گفت نوروز امسال برای مردم ایران معنایی خاص و عمیق‌تر از سال‌های گذشته دارد.

او با ابراز همدلی و مهر نسبت به خانواده‌های جان‌باختگان، گفت به آنان می‌اندیشد و برایشان آرامش و شکیبایی آرزو می‌کند و تأکید کرد در سوگ بازماندگان این «جاویدنامان میهن» شریک است.

شهبانو در ادامه ابراز امیدواری کرد که نیروی مردم از این پس صرف سازندگی ایران و بازگرداندن آن به جایگاه شایسته‌اش در میان کشورهای پیشرفته شود و بار دیگر نام ایران با همان احترام و سربلندی گذشته شناخته شود.

او در پایان گفت آرزویش دیدن سرور و شادی هم‌میهنان در آینده‌ای نزدیک و در «ایرانی آزاد و سربلند» است و ابراز امیدواری کرد نوروز امسال همراه با «پیروزی نهایی نور بر تاریکی» باشد.