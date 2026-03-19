حضور نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بر سر مزار جاویدنامان در خرمآباد
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی گفت: «نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بر سر مزار جاویدنامان در خرمآباد حضور دارند و در حال شناسایی مردم هستند.»
بر اساس پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، در کرمانشاه، محدوده ظفر، خیابان کمیته امداد، در داخل یک مسجد پایگاهی برپا شده که به گفته مخاطب «مملو از پهپاد» است و نیروهای بسیج با سلاح از آن نگهبانی میکنند.
همچنین یک مخاطب گزارش داده طی سه روز گذشته شمار زیادی از نیروهای سرکوب با خودروهای مشکی در مدرسه دخترانه ابوعلیسینا در غرب تهران، چهارراه خسرو جنوبی و روبهروی دانشکده نفت، مستقر شدهاند.
در پیامی دیگر آمده است گروهی از نیروهای سپاه پاسداران در مدرسه سرور در روستای کولآباد مستقر شدهاند و نیز در کاشان، نیروهای امنیتی در مدرسه حیدری واقع در خیابان امیرکبیر، صادق اصفهانی، سر کوچه صادق سه حضور دارند.
بر اساس گزارشها، در نقاط مختلف استان گیلان تعطیلی گسترده فروشگاهها و حضور مردم در خیابانها مشاهده شده است. همچنین پدافند هوایی رشت فعال شده است.
در دریای خزر نیز گزارش شده چند شناور هدف قرار گرفتهاند.
در بندر پهلوی (انزلی)، میدان اصلی شهر، محدوده کشتیسازی تمجیدی و پادگان نیروی دریایی حسنرود هدف قرار گرفتهاند. همچنین گزارش شده مقر سپاه در نزدیکی ترمینال انزلی و حوالی شهرک مطهری پس از حسنرود هدف اصابت موشک قرار گرفته است.
بر اساس گزارشها، شامگاه چهارشنبه در منطقه غازیان بندر انزلی در استان گیلان صدای انفجارهای پیدرپی شنیده شده است.
مخاطبان ایراناینترنشنال نیز از شنیده شدن صدای ممتد پرواز جنگنده در نزدیکی بندر انزلی خبر دادهاند.
در برخی پیامها به شنیده شدن صدای بیش از ۲۰ انفجار و لرزش پنجرهها اشاره شده و گفته شده پیش از وقوع انفجارها، صدای پدافند هوایی به گوش رسیده است.
یک مخاطب ایراناینترنشنال، دوشنبه ۲۵ اسفند خبر داد با استقرار حدود ۳۰ نیروی مسلح نوپو و نفربرها در مسیر جنوب به شمال میدان الغدیر گلشهر کرج، این مسیر بهطور کامل مسدود شد.
مخاطب دیگری اعلام کرد نیروهای امنیتی با موتور، تیربار و تجهیزات وارد بانک ملت در گلشهر کرج، چهارراه گلزار، و همچنین اداره ثبت احوال در گلزار شرقی شدهاند.
از سوی دیگر، ساعت ۱۶:۱۵ دوشنبه، صدای پدافند و انفجار از اطراف گرمدره در استان البرز به گوش رسیده است.
مخاطبی به ایراناینترنشنال گفت: «نزدیک ظهر یکی از ساختمانهای قرارگاه خاتمالانبیا در خیابان زرافشان شهرک غرب تهران هدف قرار گرفت و از همان زمان، مسیر خیابان زرافشان شهرک غرب مسدود شد.»
مخاطب دیگری خبر داد کلانتری ۱۲۳ نیاوران در حملات ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه هدف قرار گرفت.
همچنین حدود ساعت ۱۲:۲۰ ظهر دوشنبه، ساختمان بسیج در خیابان هدایتی تهران، سمت «شهید کرد»، هدف قرار گرفته است.
یک شهروند با ارسال ویدیویی در دوشنبه ۲۵ اسفند به ایراناینترنشنال، دودهای ناشی از انفجار را در شرق تهران نشان میدهد.