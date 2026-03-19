بر اساس پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، در کرمانشاه، محدوده ظفر، خیابان کمیته امداد، در داخل یک مسجد پایگاهی برپا شده که به گفته مخاطب «مملو از پهپاد» است و نیروهای بسیج با سلاح از آن نگهبانی می‌کنند.

همچنین یک مخاطب گزارش داده طی سه روز گذشته شمار زیادی از نیروهای سرکوب با خودروهای مشکی در مدرسه دخترانه ابوعلی‌سینا در غرب تهران، چهارراه خسرو جنوبی و روبه‌روی دانشکده نفت، مستقر شده‌اند.

در پیامی دیگر آمده است گروهی از نیروهای سپاه پاسداران در مدرسه سرور در روستای کول‌آباد مستقر شده‌اند و نیز در کاشان، نیروهای امنیتی در مدرسه حیدری واقع در خیابان امیرکبیر، صادق اصفهانی، سر کوچه صادق سه حضور دارند.