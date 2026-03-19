وال‌استریت ژورنال گزارش داد پنتاگون یگان «سی‌ویکم تفنگداران دریایی» متشکل از حدود دو هزار و ۲۰۰ نیرو را به خاورمیانه اعزام کرده است؛ یگانی واکنش‌سریع که می‌تواند در چارچوب سناریوهای احتمالی برای بازگشایی تنگه هرمز به کار گرفته شود.

بر اساس این گزارش، یکی از گزینه‌های در حال بررسی، تصرف موقت یک یا چند جزیره راهبردی ایران در نزدیکی تنگه هرمز است؛ اقدامی که می‌تواند به‌عنوان اهرم فشار برای وادار کردن تهران به توقف حملات علیه کشتی‌رانی تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

این یگان که بر عرشه ناو تهاجمی آبی–خاکی یو‌اس‌اس‌ تریپولی مستقر است، توانایی اجرای عملیات آبی–خاکی و هوابرد را دارد و از ترکیب نیروی زمینی، بالگردها، جنگنده‌های اف-۳۵ بی، هواگردهای ام‌وی-۲۲ و واحدهای پشتیبانی لجستیکی تشکیل شده است.

در گزارش آمده است که جزایری مانند خارک (مرکز اصلی صادرات نفت ایران)، قشم، کیش و هرمز می‌توانند اهداف بالقوه چنین عملیاتی باشند. به گفته برخی مقام‌های پیشین نظامی آمریکا، تصرف این جزایر – به‌جای تخریب زیرساخت‌های انرژی – می‌تواند به‌عنوان «برگ چانه‌زنی» بدون وارد کردن آسیب دائمی به اقتصاد جهانی مورد استفاده قرار گیرد.

با این حال کارشناسان تاکید کرده‌اند که با وجود هفته‌ها حملات آمریکا و اسرائیل، هنوز اطمینان کامل از نابودی تمامی توانمندی‌های موشکی و دریایی ایران حاصل نشده و هرگونه عملیات زمینی یا جزیره‌ای با ریسک‌های نظامی و سیاسی قابل توجهی همراه خواهد بود.