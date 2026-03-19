او افزود: «این وظیفه در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است، چرا که این نگرانی وجود دارد فرصت‌طلبان از وضعیت انقلابی کشور یا برخی آشفتگی‌های احتمالی تا زمان تثبیت دولت ملی در فردای براندازی سوءاستفاده کنند و در پی غارت، تخریب یا تصرف میراث ملی ایران برآیند.»

او از مردم خواست به «یگان میراث ایران» بپیوندند و برای حفاظت از آثار در معرض تهدید، گروه‌های محلی و کوچک تشکیل دهند: «از شما تقاضا دارم برای پاسداری از میراث فرهنگی و محیط‌زیست کشور، به یگان میراث ایران در گارد جاویدان بپیوندید.»

او همچنین از ایرانیان خارج از کشور خواست با حمایت مالی یا اطلاع‌رسانی مشارکت کنند و افزود: «من نیز، به‌عنوان یک ایرانی، به "یگان میراث ایران" خواهم پیوست.»