در پیامی که به ایران‌اینترنشنال رسیده، یک مخاطب گزارش داده در فاز ۱۱ پردیس تهران، در ابتدای بلوار ابتکار، ساختمان کلانتری تخلیه شده و نیروها به محوطه خاکی مجاور که به‌عنوان پارکینگ عمومی استفاده می‌شود، منتقل شده‌اند و در آنجا با استقرار یک کیوسک مستقر شده‌اند.

به گفته این مخاطب، روبه‌روی کلانتری یک پایگاه بسیج قرار دارد که تابلوی آن برداشته شده اما نیروها همچنان با تجهیزات در محل حضور دارند. همچنین در مجموعه ورزشی پشت این پایگاه نیز تجهیزات سرکوب مستقر شده است.