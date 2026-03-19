سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهای زمینی ارتش چهارشنبه ۸ عضو حزبالله را در جنوب لبنان کشتند.
مناطق مختلف ایران از گیلان تا خوزستان، از جمله چند شناور نیروی دریایی در بندر انزلی چهارشنبه شب ۲۷ اسفند و بامداد پنجشنبه هدف حملات هوایی اسرائیل و آمریکا قرار گرفت.
بر اساس پیامهای دریافتی از مخاطبان، چندین نقطه از تهران، در شرق، غرب و مرکز شهر، از جمله فرمانیه، نارمک و سید خندان و همچنین شهر قدس، چهارشنبه شب و بامداد پنجشنبه هدف حمله هوایی قرار گرفتند. در کرج نیز صدای انفجار شنیده شد.
کشتیسازی و پادگان نیروی دریایی در بندر انزلی از جمله مناطقی بود که هدف حمله هوایی قرار گرفت و به گفته شهروندان، چند کشتی در آتش سوخت. پیامهایی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در مناطق دیگری از گیلان از جمله فومن شنیده شد.
میناب در هرمزگان، کنارک در سیستان و بلوچستان، جنوب جزیره قشم و بندر عباس بارها مورد هدف قرار گرفتند.
گلستان اهواز، شهرک نمکیان شهرستان شیبان، صنایع الکترونیک و منطقه امیرکبیر شیراز و کلانتری گلدیس در شاهین شهر اصفهان، هدف حمله هوایی قرار گرفتند. در ساری نیز صدای انفجار شنیده شد. شهروندان در پیامهای خود همچنین اعلام کردند که از کوههای اطراف سیریک و خمیر در هرمزگان موشک شلیک شد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد دولت دونالد ترامپ در حال بررسی استقرار هزاران سرباز آمریکایی برای تقویت عملیات خود در خاورمیانه است.
وال استریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت ترامپ پس از حمله اسرائیل به میدان گازی پارس جنوبی، دیگر نمیخواهد حمله دیگری به زیرساختهای انرژی ایران انجام شود.
در همین حال، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا اعلام کرد برخی تاسیسات نفتی و گازی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر به اهداف «مستقیم و مشروع» تبدیل شدهاند و از ساکنان اطراف این مراکز خواست فورا مناطق یادشده را ترک کنند.
مصر حملات به تاسیسات نفت و گاز عربستان سعودی، قطر، امارات و پارس جنوبی را محکوم کرد. همچنین کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور از کارگران خواست از حضور در مراکز کاری و صنعتی که در معرض خطر جدی حملات نظامی قرار دارند، خودداری کنند.
واشینگتن پست نیز گزارش داد مقامهای آمریکایی پهپادهای ناشناسی را بر فراز پایگاه مک نایر، محل اقامت مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، و پت هگست، وزیر جنگ این کشور، شناسایی کردهاند.
در بیانیهای مشترک، کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای اسلامی خواستار توقف حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه شدند.
شرکت دولتی انرژی قطر با انتشار بیانیهای اعلام کرد که چند تاسیسات گاز طبیعی مایع (الانجی) بامداد پنجشنبه مورد حمله موشکی قرار گرفتند.
این شرکت گفت که این حملات باعث آتشسوزیهای بزرگ و خسارات گسترده شده است.
به نوشته بیانیه، این حملات پس از حمله چهارشنبه به شهر صنعتی راسلفان روی داده است.
این شرکت گفت که هیچ تلفاتی گزارش نشده است.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی نوشت از زمان آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، اخبار نگرانکنندهای از وضعیت زندانیان به دست این سازمان رسیده است.
این سازمان افزود: «این گزارشها الگویی از نقض جدی حقوق بشر در زندانها را آشکار میکنند که شامل کمبود مواد غذایی، تعطیلی فروشگاههای زندان، محرومیت از مراقبتهای پزشکی کافی، شرایط غیربهداشتی زندان، محدودیتهای شدید در دسترسی زندانیان به امکانات اولیه زندگی، انتقالهای خودسرانه زندانیان به مکانهای دیگر و نظامیشدن فزاینده زندانها میشود.»
بر اساس این گزارش، دستکم در دو زندان، این شرایط به اعتراض زندانیان و اعتصاب غذای دستهجمعی منجر شده و حداقل یک زندانی درپی محرومیت از مراقبتهای پزشکی جان باخته است.
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد که کنترل چند زندان، ازجمله زندانهای مشهد، اصفهان، خرمآباد، ارومیه، قم، قزوین و تهران بزرگ (فشافویه)، بهطور کامل به نیروهای یگان ویژه «نوپو» سپرده شده و فضای این زندانها کاملاً نظامی و امنیتی است.
براساس این گزارش، اکثر زندانیان با جرایم مالی یا محکومیتهای سبک با قید وثیقه به مرخصی اعزام شدهاند، اما زندانیان سیاسی و عقیدتی و زندانیانی که با محکومیتهای سنگین مواجه هستند، در وضعیت نامناسبی در زندان رها شده و یا به مکانهایی نامعلوم منتقل شدهاند.