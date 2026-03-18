رهگیری دو پهپاد در نزدیکی منطقه دیپلماتیک ریاض
وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد دو پهپاد در نزدیکی منطقه دیپلماتیک ریاض سرنگون شدند.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی نوشت: «ساعت ۸:۱۵ چهارشنبه ۲۷ اسفند، در منطقه جهانبار بندرعباس چهار انفجار بسیار شدید رخ داد و با وجود فاصله دو کیلومتری، ساختمان بهشدت لرزید.»
مخاطبی دیگر گفت چهار انفجار شدید ساعت ۸:۴۰ اسکله نفتی و برج کنترل اسکله رجایی در بندرعباس را لرزاند.
یک شهروند نیز خبر داد صبح چهارشنبه حدود ساعت ۹:۳۰، صدای انفجاری شدید در محله زیتون کارمندی اهواز شنیده شد و لرزش شیشههای خانهها را به دنبال داشت.
گروهی از ایرانیان ساکن لندن در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و همزمان با برگزاری آیین چهارشنبهسوری، مقابل سفارت جمهوری اسلامی در این شهر تجمع کردند.
فرشاد متقی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
کمال پنحاسی، سخنگوی فارسیزبان ارتش اسرائیل، با انتشار یک پیام ویدیویی تاکید کرد حملات این کشور به ایستهای بازرسی بسیج در ایران ادامه خواهد یافت.
او خطاب به نیروهای سرکوب گفت: «هیچ نقطه اختفایی برای شما پناهگاه نخواهد بود. سوءاستفاده شرمآور شما از شهروندان ایران بهعنوان سپر انسانی تضمینی برای امنیت شما نیست.»
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شهروندی به نام کوروش کیوانی صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند اعدام شد.
حکم اعدام او به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» صادر شده بود.
میزان نوشت کیوانی «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد».
هرچند میزان بر طی شدن مراحل قانونی و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرده است، اما پیشتر نامی از این زندانی سیاسی در رسانهها منتشر نشده بود.
ادامه گزارش را اینجا بخوانید.
ارتش اسرائیل با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد نیروی هوایی این کشور ۲۶ اسفند سایتهای سامانه موشکهای بالستیک و سایر زیرساختهای جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف تهران هدف قرار داد.
مقر یگان امنیتی سپاه پاسداران، مسئول مقابله با اعتراضات در ایران، مرکز نگهداری و پشتیبانی معاونت تدارکات و پشتیبانی کل نیروی انتظامی، و همچنین مقر وابسته به آرایه موشکهای بالستیک از دیگر اهداف این عملیات بودند.