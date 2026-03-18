کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد حمله این کشور به میدان گازی پارس جنوبی ایران، بزرگ‌ترین میدان گازی جهان، با هماهنگی کامل آمریکا انجام شده و پیامی از سوی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، درباره تهدیدهای ایران علیه کشتیرانی در تنگه هرمز بوده است.

بر اساس این گزارش، این حمله با هدف ارسال پیام هشدارآمیز به تهران انجام شده و تهدید شده در صورت تداوم وضعیت، تاسیسات انرژی بیشتری در ایران هدف قرار خواهند گرفت.

یک مقام ارشد اسرائیلی به کانال ۱۲ اسرائیل گفت یا تنگه هرمز باز می‌شود و ایران مین‌ها را جمع‌آوری می‌کند، یا کل تاسیسات گازی و دیگر زیرساخت‌های انرژی هدف حمله قرار خواهند گرفت.

سی‌ان‌ان پیشتر به نقل از یک مقام آمریکایی گفت ایالات متحده تاسیسات گازی ایران را هدف قرار نداده و این عملیات از سوی اسرائیل انجام شده است.