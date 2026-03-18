جنازه سلیمانی در شهرکرد و جنازه لاریجانی در قم تشییع میشود
رسانهها در ایران اعلام کردند مراسم تشییع جنازه غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج، پنجشنبه ۲۸ اسفند در شهرکرد برگزار میشود.
تشییع جنازه لاریجانی نیز در همین تاریخ در قم برگزار خواهد شد.
جاویدنام امیررضا عطایی، کوهنورد ۱۸ ساله اهل شهرستان رضوانشهر استان گیلان، ۱۴ اسفند در پی خشونت و آزار ماموران ایست بازرسی جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد.
فرنوش فرجی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
بیش از ۷۵۰ متخصص ایرانی-استرالیایی در نامهای به آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، خواستار آن شدند که دولت این کشور شاهزاده رضا پهلوی را بهعنوان رهبر انتقالی مشروع ایران به رسمیت بشناسد.
آنها همچنین از دولت استرالیا درخواست کردند که پرچم شیر و خورشید بهعنوان نماد ملی ایران به رسمیت شناخته شود.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد ۲۷ اسفند از اسکله باهنر بندرعباس دود برخاسته است.
شهروندی که این ویدیو را ارسال کرده، در پیام خود گفت یک مخزن سوخترسانی در این اسکله هدف قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، کوروش کیوانی، شهروند ایرانی، صبح چهارشنبه به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شد.
محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر، در این خصوص توضیح میدهد.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در تازهترین موضعگیری خود درباره جنگ ایران، بر ضرورت دستیابی به یک توافق سیاسی پس از پایان درگیریها تاکید کرد.
استارمر گفت هرچند عملیات نظامی آمریکا توان نظامی جمهوری اسلامی را بهطور قابل توجهی تضعیف کرده، اما پرسش اصلی این است که «پس از پایان جنگ چه خواهد شد».
او افزود برای مهار اقدامات حکومت ایران، از جمله برنامه هستهای، توان موشکی بالستیک، گروههای نیابتی و تهدید علیه کشتیرانی بینالمللی، نیاز به «چارچوب یک توافق» وجود دارد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی پیشتر بر عدم ورود به جنگ و تمرکز بر راهحلهای دیپلماتیک تاکید کردهاند.