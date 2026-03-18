دبیرکل ناتو: بهصورت جمعی بررسی میکنیم که چگونه میتوان تنگه هرمز را بازگشایی کرد
مارک روته، دبیرکل ناتو، اعلام کرد متحدان بهصورت جمعی در حال بررسی این هستند که چگونه میتوان تنگه هرمز را بازگشایی کرد.
فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، گفت برلین در همه سطوح با واشینگتن در حال گفتوگو است و به دنبال دستیابی به توافقی در سطح فرا آتلانتیک است.
او با اشاره به جنگ در ایران افزود همچنان پرسشهایی جدی درباره این درگیری وجود دارد و هیچ طرح قانعکنندهای درباره اینکه این عملیات چگونه میتواند موفق شود ارائه نشده است.
مرتس تاکید کرد واشینگتن با اروپا مشورت نکرده و اعلام کرده به کمک اروپا نیازی ندارد.
او گفت اروپا توصیه کرده بود این مسیر به شکلی که اکنون دنبال میشود، ادامه پیدا نکند.
تولسی گبرد، رییس اطلاعات ملی آمریکا، اعلام کرد تهدیدهای سایبری علیه ایالات متحده عمدتا از سوی چین، روسیه، جمهوری اسلامی و کره شمالی و همچنین گروههای باجافزاری غیردولتی ایجاد میشود.
او با هشدار درباره پیامدهای ادامه فعالیت حکومت ایران افزود در صورت بقای جمهوری اسلامی، این کشور تلاش چندسالهای را برای بازسازی توان موشکی و پهپادی خود آغاز خواهد کرد.
این مقام آمریکایی تاکید کرد این روند میتواند بر موازنه امنیتی منطقه تاثیر بگذارد و چالشهای تازهای برای امنیت آمریکا و متحدانش ایجاد کند.
گبرد گفت: «آمریکا از آن زمان تاکنون هیچ تلاشی برای بازسازی توان غنیسازی ایران مشاهده نکرده است. القاعده و داعش بزرگترین تهدیدها برای منافع آمریکا در خارج، بهویژه در بخشهایی از آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا هستند.»
او گفت: «برنامه غنیسازی هستهای ایران در حملات ماه ژوئن نابود شده است.»
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت تا زمانی که درگیری نظامی ادامه دارد، بازگشت جمهوری اسلامی به مذاکرات هستهای با آمریکا بعید است.
گروسی افزود: «اکنون زمانی نیست که بتوان آن را بهعنوان یک احتمال فوری در نظر گرفت.»
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا با انتشار پیامی هشدارآمیز از شهروندان و ساکنان اطراف برخی تاسیسات نفتی و گازی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر خواست فورا این مناطق را ترک کنند.
در این پیام از پالایشگاه سامرف و مجتمع پتروشیمی الجبیل در عربستان سعودی، میدان گازی الحصن در امارات متحده عربی و مجتمع پتروشیمی مسیعید و پالایشگاه راس لفان در قطر بهعنوان «اهداف مستقیم و مشروع» نام برده شده و گفته شده این مراکز ممکن است در ساعات آینده هدف قرار گیرند.
قرارگاه خاتمالانبیا همچنین دولتهای منطقه را مسئول پیامدهای احتمالی دانست و گفت پیشتر هشدارهایی درباره «ورود به مسیر خطرناک» داده شده بود.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد خسارت واردشده به سایت هستهای بوشهر «چندان قابل توجه» به نظر نمیرسد و احتمال دارد حمله به یک ساختمان کوچک حاوی آزمایشگاه اصابت کرده باشد.
او روز چهارشنبه در واشینگتن به خبرنگاران گفت آژانس درباره این حادثه از جمهوری اسلامی و روسیه اطلاعاتی دریافت کرده است که بر اساس آن، بوشهر هدف یک پهپاد قرار گرفته است.
به گفته گروسی، این پهپاد به خود نیروگاه برق اصابت نکرده، بلکه در محوطه آن فرود آمده است. مدیرکل آژانس گفت: «راکتورها تحت تاثیر قرار نگرفتهاند و تلفات انسانی وجود ندارد.»
او افزود آژانس هنوز نتوانسته بهطور مستقل میزان خسارت را تایید کند. گروسی همچنین گفت: «در حال بررسی تصاویر هستیم، اما به نظر نمیرسد خسارت بسیار قابل توجه باشد.»
او تاکید کرد: «در عین حال، هرگونه حمله به هر تاسیسات هستهای باید همواره اجتناب شود.»