عربستان سعودی و کویت از رهگیری حملات موشکی و پهپادی خبر دادند
مقامهای عربستان سعودی و کویت بامداد چهارشنبه ۲۷ اسفند اعلام کردند که چندین پهپاد را رهگیری کردهاند و پدافند هوایی کویت نیز به یک حمله موشکی و پهپادی پاسخ داده است.
وزارت دفاع عربستان در دو بیانیه اعلام کرد که شش پهپاد را در شرق این کشور و یک موشک بالستیک بر فراز استان الخرج در شرق این کشور را رهگیری کرد. به نوشته این نهاد، بقایای موشک رهگیری شده در اطراف پایگاه هوایی شاهزاده سلطان سقوط کرد و خسارتی به بار نیاورد.
ارتش کویت نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پدافند هوایی در حال حاضر در حال رهگیری حملات موشکی و پهپادی دشمن است.»