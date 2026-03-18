رقص آتش در آیین کهن چهارشنبهسوری
ویدیوی منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد یک زن با دامن آتشین خود در جشن کهن چهارشنبهسوری، چرخزنان رقصید.
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، گفت: «باید کاری کنیم دشمن پس از جنگ دیگر به ما حمله نکند.»
او افزود: «نظم منطقهای مبتنی بر حضور آمریکا فروپاشیده، چرا که بخش اعظم زیرساخت او نابود شده. بعد از جنگ یک نظم نوین منطقهای خواهیم داشت، البته بدون حضور آمریکا.»
اکرمینیا تهدید کرد: «از تسلیحاتی استفاده میکنیم و در روزهای آینده بیشتر استفاده خواهیم کرد که در گذشته استفاده نکردیم.»
سرویس امنیتی سوئد (ساپو) اعلام کرد در پی جنگ ایران، سطح تهدید علیه اهداف مرتبط با آمریکا، اسرائیل و جامعه یهودی در این کشور افزایش یافته است.
این نهاد افزود جمهوری اسلامی، روسیه و چین بزرگترین تهدیدها علیه سوئد به شمار میروند.
در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری آیین چهارشنبهسوری، شماری از ایرانیان ساکن شهر کلگری کانادا در پارک گلنمور گرد هم آمدند.
سپیدار ولیان، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
کمی بادنوک، رهبر حزب محافظهکار بریتانیا، با انتشار ویدیویی از خود در کنار دیواری در لندن که تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان روی آن نصب شده، نسبت به کشتار گسترده حکومت در جریان اعتراضات دیماه واکنش نشان داد.
او تاکید کرد جامعه یهودی و ایرانی در بریتانیا در کنار یکدیگر علیه جمهوری اسلامی ایستادهاند.
ارتش اسرائیل در بیانیهای، با استناد به برآوردهای اولیه اعلام کرد حزبالله در جریان حملات شب گذشته قصد داشته حدود ۱۰۰ موشک را بهصورت متمرکز شلیک کند، اما در عمل تنها موفق به پرتاب حدود ۴۰ فروند موشک کوتاهبرد، پهپاد و خمپاره شده است.
بر اساس این بیانیه، نیروی هوایی اسرائیل پرتابگرهای حزبالله را پیش و پس از عملیات این گروه هدف قرار داده و منهدم کرده است.
بر اساس این گزارش، بخش عمده حملات حزبالله از منطقه نبطیه، در حوزه مسئولیت تیپ «بدر»، انجام گرفت.
اسرائیل همچنین دهها پمپبنزین در مناطق جنوب لیتانی و شهر صور را هدف قرار داد و اعلام کرد حزبالله از این مراکز برای تامین منابع مالی و سوخترسانی به نیروهای خود استفاده میکند.