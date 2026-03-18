ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای، با استناد به برآوردهای اولیه اعلام کرد حزب‌الله در جریان حملات شب گذشته قصد داشته حدود ۱۰۰ موشک را به‌صورت متمرکز شلیک کند، اما در عمل تنها موفق به پرتاب حدود ۴۰ فروند موشک کوتاه‌برد، پهپاد و خمپاره شده است.

بر اساس این بیانیه، نیروی هوایی اسرائیل پرتابگرهای حزب‌الله را پیش و پس از عملیات این گروه هدف قرار داده و منهدم کرده است.

بر اساس این گزارش، بخش عمده حملات حزب‌الله از منطقه نبطیه، در حوزه مسئولیت تیپ «بدر»، انجام گرفت.

اسرائیل همچنین ده‌ها پمپ‌بنزین در مناطق جنوب لیتانی و شهر صور را هدف قرار داد و اعلام کرد حزب‌الله از این مراکز برای تامین منابع مالی و سوخت‌رسانی به نیروهای خود استفاده می‌کند.